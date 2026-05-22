Kettenreaktion nach Fortunas Absturz trifft Wülfrath hart Der Absturz des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf macht aus dem Relegationsplatz des 1. FC Wülfrath plötzlich einen direkten Abstiegsrang. Und Hilden 05/06 bangt um das Ticket für den Niederrheinpokal. von RP / Elmar Rump · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Wülfrath bangt um den Klassenerhalt – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der Jubel nach dem Abpfiff des mit 4:1 souverän gewonnenen Heimspiels gegen den TSV Solingen hielt sich in Grenzen. Bereits zu diesem Zeitpunkt ahnten Spieler, Trainerteam und die Fans des 1. FC Wülfrath, dass die Rechnung, sich in der Landesliga, Gruppe 1, weiterhin auf Rang 14 und damit auf den Relegationsplatz zu konzentrieren, so nicht aufgehen würde.

Was die Fußballfans, nicht nur im Großraum Düsseldorf, im Vorfeld für schier unmöglich hielten, traf dann tatsächlich ein: Die 0:3-Niederlage von Fortunas Zweitliga-Profis im Abstiegsduell bei der SpVgg Greuther Fürth hatte den direkten Abstieg in die 3. Liga zur Folge. In gewisser Hinsicht ein Fußballdrama. Nicht nur für die Fortunen selbst, sondern auch für die hiesigen Amateurvereine. Denn der Abstieg der Mannschaft von Trainer Alexander Ende und der daraus zusätzlich resultierende Zwangsabstieg von Fortuna II in die Oberliga, trotz der sportlichen Qualifikation für die Regionalliga, hat weitreichende Konsequenzen für den hiesigen Amateurfußball – von der Oberliga bis runter in die Kreisligen. Hilden und DSC 99 müssen ins Entscheidungsspiel Und das selbst für den Kreispokal in Düsseldorf. So wird zwischen dem DSC 99 und der SpVg. Hilden 05/06 erst noch der dritte Teilnehmer am Niederrheinpokal ermittelt. Gespielt wird am 3. Juni um 19.30 Uhr auf der neutralen Anlage der Sportfreunde Gerresheim. Bisher hatten beide Klubs das dritte Ticket für den Verbandspokal bereits fest eingeplant.

Zurück zur Landesliga. Im Klartext heißt das für den 1. FC Wülfrath, dass er sich mit dem Thema Relegationsrunde gar nicht mehr beschäftigen muss. Denn eben dieser 14. Rang, den das Team um Kapitän Maik Bleckmann mit 35 Punkten aktuell innehat, bedeutet nach den Erkenntnissen vom Wochenende den direkten Abstieg in die Bezirksliga. Noch gibt es keinen Anlass, dass die Verantwortlichen im Lhoist Sportpark in Panik verfallen. Gleichwohl hat sich die Ausgangslage vor den zwei finalen Spieltagen verschärft. Das vorletzte Meisterschaftsspiel führt das Team des Trainerduos Joscha Weber/Peter Cyrys am 31. Mai (Anstoß bereits um 13 Uhr) zum Absteiger VfB 03 Hilden II. Am letzten Spieltag (7. Juni – 15 Uhr) gastiert Oberligaaufsteiger Solingen 03 am Erbacher Berg.