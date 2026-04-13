"Ketchupflasche" platzt auf: Türkspor feiert Torfestival

Was sich in den vergangenen Wochen angedeutet hatte, entlud sich nun mit voller Wucht: SV Türkspor Bad Oldesloe feiert einen spektakulären 7:3-Erfolg gegen den Eichholzer SV – und liefert dabei eine der auffälligsten Offensivleistungen der Saison ab.
Dabei begann die Partie alles andere als nach Maß für die Gastgeber. Früh ging der Eichholzer SV durch Dominik Möller in Führung (8.), doch Adrian Matysik glich nach zwanzig Minuten aus. Die Gäste schlugen jedoch erneut zurück, Ramazan Acer stellte auf 1:2 (38.).
Kurz vor der Pause kippte das Spiel dann endgültig. Luca Störmer traf zum 2:2 (44.), ehe Kamel Ejleh nur eine Minute später die erste Führung für Türkspor besorgte (45.). Mit diesem Doppelschlag war die Partie gedreht – und der Grundstein für das, was folgen sollte, gelegt.
Nach dem Seitenwechsel brach die Offensive von Bad Oldesloe endgültig durch. Hokir Busali (51.), erneut Ejleh (54.) sowie Störmer (60.) schraubten das Ergebnis in kurzer Zeit deutlich in die Höhe. Spätestens mit dem dritten Treffer von Ejleh zum 7:2 (63.) war die Partie entschieden. Der späte Treffer von Luis Peter Fichtner (88.) hatte nur noch statistischen Wert.
Trainer Patrick Matysik fand nach dem Spiel ein treffendes Bild: „Das Spiel heute war wie eine klassische Ketchupflasche: In den letzten Wochen haben wir immer wieder draufgehauen, es kam hier und da schon ein bisschen was raus – aber nie so richtig. Heute kam auf einmal alles auf einmal.“
Er unterstrich die Bedeutung des Sieges: „Deshalb ist der Sieg auch in der Höhe absolut verdient, gerade gegen einen richtig guten Gegner.“ Und mit Blick auf die kommenden Wochen ergänzte er augenzwinkernd: „Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir den Ketchup in den nächsten Spielen nicht nur auf den Teller klatschen, sondern auch die passenden Pommes dazu serviert bekommen.“
Auf der Gegenseite fiel die Analyse deutlich kürzer aus. Rene Sternberg gratulierte schlicht: „Glückwunsch an den SVT! Mehr gibt es heute nicht zu sagen.“
Mit dem Erfolg klettert SV Türkspor Bad Oldesloe auf 31 Punkte und verschafft sich weiter Luft im unteren Tabellenbereich, während der Eichholzer SV trotz der Niederlage im oberen Drittel bleibt.
SV Türkspor Bad Oldesloe – Eichholzer SV 7:3
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Bilal Bilgic, Kamel Ejleh (67. Fatih Karanfil), Hokir Busali (75. Erijon Luma), Malte Haas (53. Bejte Rama), Adrian Matysik, Jonas Borrek, Arber Selimi, Arbnor Mustafa (67. Arda Kati), Abdullah Besli (77. Yusuf Bilgic) - Trainer: Patrick Matysik
Eichholzer SV: Jonas Marschner, Mustafa Salih (53. Luis Peter Fichtner), Lukas Alexander Görlitz (60. Dominik-Julian Rudnik), Ibrahim Sweiti, Yasin Varol, Dominik Möller (46. Alex Hammerschmidt), Niklas Hamer (66. Leonard Boner), Jermaine Jenaro de Guzman, Jannis Herzog (53. Vico Jones Dombrowski), Vincent Janelt, Ramazan Acer - Trainer: Denny Skwierczynski - Trainer: Rene Sternberg
Schiedsrichter: Jannik Kindt
Tore: 0:1 Dominik Möller (8.), 1:1 Adrian Matysik (20.), 1:2 Ramazan Acer (38.), 2:2 Luca Störmer (44.), 3:2 Kamel Ejleh (45.), 4:2 Hokir Busali (51.), 5:2 Kamel Ejleh (54.), 6:2 Luca Störmer (60.), 7:2 Kamel Ejleh (63.), 7:3 Luis Peter Fichtner (88.)