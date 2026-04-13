"Ketchupflasche" platzt auf: Türkspor feiert Torfestival Bad Oldesloe dreht nach Rückständen auf – sieben Tore gegen ein Spitzenteam von ck · Heute, 10:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Türkspor Bad Oldesloe

Was sich in den vergangenen Wochen angedeutet hatte, entlud sich nun mit voller Wucht: SV Türkspor Bad Oldesloe feiert einen spektakulären 7:3-Erfolg gegen den Eichholzer SV – und liefert dabei eine der auffälligsten Offensivleistungen der Saison ab.

Dabei begann die Partie alles andere als nach Maß für die Gastgeber. Früh ging der Eichholzer SV durch Dominik Möller in Führung (8.), doch Adrian Matysik glich nach zwanzig Minuten aus. Die Gäste schlugen jedoch erneut zurück, Ramazan Acer stellte auf 1:2 (38.). Kurz vor der Pause kippte das Spiel dann endgültig. Luca Störmer traf zum 2:2 (44.), ehe Kamel Ejleh nur eine Minute später die erste Führung für Türkspor besorgte (45.). Mit diesem Doppelschlag war die Partie gedreht – und der Grundstein für das, was folgen sollte, gelegt.

Nach dem Seitenwechsel brach die Offensive von Bad Oldesloe endgültig durch. Hokir Busali (51.), erneut Ejleh (54.) sowie Störmer (60.) schraubten das Ergebnis in kurzer Zeit deutlich in die Höhe. Spätestens mit dem dritten Treffer von Ejleh zum 7:2 (63.) war die Partie entschieden. Der späte Treffer von Luis Peter Fichtner (88.) hatte nur noch statistischen Wert. Trainer Patrick Matysik fand nach dem Spiel ein treffendes Bild: „Das Spiel heute war wie eine klassische Ketchupflasche: In den letzten Wochen haben wir immer wieder draufgehauen, es kam hier und da schon ein bisschen was raus – aber nie so richtig. Heute kam auf einmal alles auf einmal.“