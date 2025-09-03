Kesten: »Bei uns ist der Star die Mannschaft«

Auch vom Verein und dem Umfeld zeigt sich der Ex-Seebacher angetan: "Unsere Verantwortlichen sind sehr engagiert und vor allem besonnen. Der Zusammenhalt im gesamten Klub ist hervorragend. Das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Sogar bei den Trainingseinheiten schauen oft zwischen 10 und 20 Leuten zu.“ Trotz der Lobeshymnen findet der SpVgg-Übungsleiter auch mahnende Worte: "Die Liga ist extrem ausgeglichen. Ruhmannsfelden und Künzing sind zwar nicht unschlagbar, aber einen Tick besser als der Rest. Ansonsten kann nahezu jeder jeden packen. Für uns geht es darum, konstant zu punkten und nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Der Klassenerhalt ist und bleibt unser primäres Ziel.“Am Freitagabend gastieren Mittelfeld-Antreiber Andreas Obermeier und seine Mitstreiter beim aktuell einen Zähler schlechter gestellten SV Hutthurm, dessen Trikot Manuel Kesten zu Landesliga-Zeiten dreieinhalb Jahre getragen hat.