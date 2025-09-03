Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Es läuft wieder bei der SpVgg Niederalteich – Foto: Harry Rindler
Kesten: »Bei uns ist der Star die Mannschaft«
Die SpVgg Niederalteich ist nach einem klassischen Fehlstart wieder zurück in der Erfolgsspur
Drei Spiele, drei Niederlagen und 2:11 Tore. Der Saisonstart der SpVgg Niederalteich ging gründlich in die Hose und viele Experten sahen sich bestätigt. Der Klub aus dem Klosterort kann die namhaften Abgänge nicht kompensieren und ist ein klarer Abstiegskandidat. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gedreht. Die vergangenen fünf Partien blieben Schneider, Mutz und Kameraden ungeschlagen und konnten dabei respektable elf Zähler einspielen.
"Wir sind jetzt voll im Soll“, meint Manuel Kesten, der seit knapp drei Monaten Chefanweiser des Bezirksligisten ist. Der langjährige Landesliga-Fußballer hat eine einfache Erklärung für den positiven Trend der vergangenen Partien: "Wir hatten einen doch ziemlich großen Umbruch in der Mannschaft und haben sehr gute Einzelspieler verloren. Mittlerweile haben wir uns gefunden und nach den ersten drei Partien auch unsere Herangehensweise geändert, da wir viel zu viele Gegentreffer bekommen haben. Meine ursprüngliche Idee hat nicht funktioniert und deshalb mussten wir Anpassungen vornehmen. Defensiv stehen wir mittlerweile sehr stabil und holen unsere Punkte. So darf es ruhig weitergehen“, schmunzelt der 34-Jährige, der seinem kickenden Gefolge ein dickes Lob ausspricht: "Die Jungs ziehen super mit und wir sind eine richtig homogene Truppe. Wir haben nicht die herausragenden Individualisten, bei uns ist der Star die Mannschaft.“
Auch vom Verein und dem Umfeld zeigt sich der Ex-Seebacher angetan: "Unsere Verantwortlichen sind sehr engagiert und vor allem besonnen. Der Zusammenhalt im gesamten Klub ist hervorragend. Das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Sogar bei den Trainingseinheiten schauen oft zwischen 10 und 20 Leuten zu.“ Trotz der Lobeshymnen findet der SpVgg-Übungsleiter auch mahnende Worte: "Die Liga ist extrem ausgeglichen. Ruhmannsfelden und Künzing sind zwar nicht unschlagbar, aber einen Tick besser als der Rest. Ansonsten kann nahezu jeder jeden packen. Für uns geht es darum, konstant zu punkten und nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Der Klassenerhalt ist und bleibt unser primäres Ziel.“
Am Freitagabend gastieren Mittelfeld-Antreiber Andreas Obermeier und seine Mitstreiter beim aktuell einen Zähler schlechter gestellten SV Hutthurm, dessen Trikot Manuel Kesten zu Landesliga-Zeiten dreieinhalb Jahre getragen hat.