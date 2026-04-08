Keßler zieht mit Milde gleich – Höhne in Lauerstellung

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Zweikampf an der Spitze der Zugspitz-Kreisligen. Der Führende im Rennen um die 15 Kästen Erdinger ist weiterhin Manuel Milde. Für Absteiger FC Aich kommt er auf 19 Saisontreffer in der laufenden Saison. In den letzten Wochen kristalisierte sich allerdings ein harter Konkurrent heraus.
Samuel Keßler holte stark auf Milde auf und belegt nun den geteilten ersten Platz in der Torjägerliste. Im März erzielte Keßler einen Hattrick gegen den SC Oberweikertshofen II. Damit kommt der Angreifer genau wie Milde auf 19 Saisontore.
Das Treppchen wird komplettiert von Marcel Höhne. Für den MTV Berg kommt er auf 15 Tore und fünf Vorlagen in der aktuellen Saison. Im März traf Höhne in beiden absolvierten Spielen und bleibt ein heißer Kandidat im Kampf um die Torjägerkrone der Zugspitz-Kreisligen.
Torschützenliste der Kreisligen Zugspitze:
1. Manuel Milde, FC Aich, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 19 Tore
1. Samuel Keßler, SV Fuchstal, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 19 Tore
3. Marcel Höhne, MTV Berg, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 15 Tore
4. Elias Dietrich, TSV Moorenweis, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 13 Tore
5. Marc Thiess, TuS Geretsried II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 12 Tore
6. Jakob Münster, DJK Waldram, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 11 Tore
6. Jakob Brugger, SC Weßling, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 11 Tore
8. Luca Dollinger, TSV 1882 Landsberg II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 10 Tore
8. Thomas Maier, TSV Moorenweis, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 10 Tore
8. Benedikt Multerer, TSV Peiting, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 10 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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