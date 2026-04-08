Keßler zieht mit Milde gleich – Höhne in Lauerstellung

Manuel Milde (li.) und Samuel Keßler (mi.) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. – Foto: Aich, Vollmer, MTV

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Zweikampf an der Spitze der Zugspitz-Kreisligen. Der Führende im Rennen um die 15 Kästen Erdinger ist weiterhin Manuel Milde. Für Absteiger FC Aich kommt er auf 19 Saisontreffer in der laufenden Saison. In den letzten Wochen kristalisierte sich allerdings ein harter Konkurrent heraus.

Samuel Keßler holte stark auf Milde auf und belegt nun den geteilten ersten Platz in der Torjägerliste. Im März erzielte Keßler einen Hattrick gegen den SC Oberweikertshofen II. Damit kommt der Angreifer genau wie Milde auf 19 Saisontore.