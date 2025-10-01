Keßler überragt in der KL Zugspitze – Milde ist "Mr. Konstanz"

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Die 13 Tore waren für Samuel Keßler in der letzten Saison bereits ein Novum. In dieser Spielzeit hat der 20-jährige Stürmer des SV Fuchstal augenscheinlich Blut geleckt und steht nach gerade mal acht Partien bei zehn Treffern. Einen Sahnetag erwischte Keßler bei der 8:0-Abfertigung gegen Türkenfeld. Für den Dreierpack brauchte der Angreifer lediglich eine Halbzeit. Mit einer zusätzlichen Vorlage machte er den Spieltag perfekt. Auch beim letzten Spiel gegen die Zweitvertretung des TSV Landsberg knipste Keßler und baute seine Wahnsinns-Quote weiter aus.
Dicht dahinter wartet Marcel Höhne vom MTV Berg. Für die Bezirksliga-Mannschaft sammelte Höhne in mehreren Spielzeiten reichlich höherklassige Erfahrung. Zurzeit fühlt sich der 29-Jährige in der Kreisliga zuhause. Dort avanciert Höhne zu einem Starspieler in der Mannschaft. In jedem seiner letzten fünf Partien traf er. Besonders beim 4:4-Spektakel gegen den TSV Altenstadt brillierte der Stürmer. Aber auch das Vorlegen liegt ihm. Mit drei Assists kommt er insgesamt auf 13 Scorerpunkte.
Manuel Milde vom FC Aich übernimmt bislang den dritten Platz in der Liste. Ihm gelang hierbei ein Kunststück. Milde traf bislang in jedem seiner sieben Spiele in dieser Saison und ist Stammgast in der Elf der Woche. „Mr. Konstanz“ schnürte sogar in den beiden letzten Wochen jeweils einen Doppelpack. Einmal gegen Unterpfaffenhofen und einmal gegen Landsberg, Ob der 24-Jährige diese absurde Serie fortsetzen kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Torschützenliste:
1. Samuel Keßler, SV Fuchstal, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 11 Tore
2. Marcel Höhne, MTV Berg, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 10 Tore
3. Manuel Milde, FC Aich, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 9 Tore
4. Elias Dietrich, TSV Moorenweis, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 8 Tore
5. Marc Thiess, TuS Geretsried II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 7 Tore
5. Jakob Brugger, SC Weßling, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 7 Tore
5. Konrad Wanderer, SC Unterpfaffenhofen, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 7 Tore
8. Ferdinand Brauchle, WSV Unterammergau, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 6 Tore
8. Jakob Lechner, (SG) Aying/Helfendorf, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 6 Tore
8. Fabian Schneiders, TSV 1882 Landsberg II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 6 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
