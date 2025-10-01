Keßler überragt in der KL Zugspitze – Milde ist "Mr. Konstanz"

Die 13 Tore waren für Samuel Keßler in der letzten Saison bereits ein Novum. In dieser Spielzeit hat der 20-jährige Stürmer des SV Fuchstal augenscheinlich Blut geleckt und steht nach gerade mal acht Partien bei zehn Treffern. Einen Sahnetag erwischte Keßler bei der 8:0-Abfertigung gegen Türkenfeld. Für den Dreierpack brauchte der Angreifer lediglich eine Halbzeit. Mit einer zusätzlichen Vorlage machte er den Spieltag perfekt. Auch beim letzten Spiel gegen die Zweitvertretung des TSV Landsberg knipste Keßler und baute seine Wahnsinns-Quote weiter aus.

Dicht dahinter wartet Marcel Höhne vom MTV Berg. Für die Bezirksliga-Mannschaft sammelte Höhne in mehreren Spielzeiten reichlich höherklassige Erfahrung. Zurzeit fühlt sich der 29-Jährige in der Kreisliga zuhause. Dort avanciert Höhne zu einem Starspieler in der Mannschaft. In jedem seiner letzten fünf Partien traf er. Besonders beim 4:4-Spektakel gegen den TSV Altenstadt brillierte der Stürmer. Aber auch das Vorlegen liegt ihm. Mit drei Assists kommt er insgesamt auf 13 Scorerpunkte.