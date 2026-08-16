Kesse Tarforster trotzen dem Favoriten ein Remis ab

Die Richtung stimmt wieder: Stephan Simon und die SG Schneifel fuhren mit dem 4:2 über die SG Malberg den ersten Saisonsieg ein. – Foto: Alfred Mehles/Archiv

Die Trierer Höhenkicker lieferten einen kämpferischen Auftritt ab und boten dem Favoriten Paroli. Mülheim-Kärlich war das spielbestimmende Team und hatte einige große Möglichkeiten. Doch Tarforst verteidigte sehr diszipliniert und setzte Nadelstiche. Die Gäste vom Rhein bissen sich am Aufsteiger die Zähne aus. Nach einer halben Stunde sorgte Pascal Steinmetz mit seinem Abschluss für Gefahr, den FSV-Torwart Felix Kloy parierte. Auf der anderen Seite setzte sich Dustin Knürr sehenswert durch; sein Abschluss ging knapp neben das Gästetor. In der Nachspielzeit wurde der eingewechselte Neil Müller-Adams nach einem groben Foulspiel mit Rot vom Platz gestellt. 245 Zuschauer bestaunten eine sehenswerte Aktion in der fünften Minute der Nachspielzeit: Einen Konter schloss Luca Quint per Fallrückzieher ab. Im letzten Moment klärte Jonas Landen im Tor der Gäste. Mülheim-Kärlich hätte die Partie verdient gewinnen können. Doch die Trierer belohnten sich für ihren hohen Aufwand.

FSV-Trainer Moritz Hannappel bilanzierte: „Mülheim-Kärlich baute vor allem in der zweiten Hälfte enormen Druck auf. Wir mussten einiges umstellen, weil der eine oder andere Spieler an seine Grenzen gekommen ist. Was wir läuferisch und gegen den Ball gezeigt haben, war absolut stark.“

Schiedsrichter: Marek Rosswinkel (Prüm)

Zuschauer: 245

Bes. Vork.: Rot für Neil Müller-Adams (90., grobes Foulspiel)

SV Untermosel Kobern-Gondorf – SV Eintracht Trier 05 II ⇥1:1 (0:0)

Aufsteiger Kobern-Gondorf darf sich nach zwei Spielen (ebenso wie die Trierer U21) über vier Punkte zum Start freuen. Dabei haderten die Gäste mit sich selbst, da mehr als ein halbes Dutzend Großchancen nur zu einem mageren Tor reichten. Der gegnerische Torwart Rene Neisius verzockte sich vor dem 0:1 gegen Tom Richter. Der Eintrachtler fing einen Ball ab und traf nach knapp einer Stunde zur Gästeführung. Marvin Richard sorgte nach einem Standard aus dem Halbfeld für den 1:1-Endstand (77.).

Holger Lemke, Coach von Eintracht II, analysierte: „Gefühlt hatten wir 80 Prozent Ballbesitz. Leider haben wir nur 1:1 gespielt. Der Gegner hat nur verteidigt, während wir das Spiel im Griff hatten. Problem war unsere mangelnde Chancenverwertung. In manchen Situationen haben wir uns zu naiv verhalten und als junge Mannschaft Lehrgeld bezahlt.“

Trier II: Ferring – Maurer, Erasmy, Yavuz (62. Schuch), Richter, Wacht, Kushnarenko (56. Petry), Gorges (68. Dienhart), Morlaye, Abdulrafiu, Gromzick

Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein)

Zuschauer: 201

Tore: 0:1 Tom Richter (57.), 1:1 Marvin Richard (77.)

SG Schneifel – SG Malberg 4:2 ⇥(1:2)

Die Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Feusdorf und Esch feierten einen emotionalen Heimsieg im Kirmesspiel. Dabei musste die Sportgemeinschaft zwei frühe Rückschläge verkraften. Luca Thom (6., nach abgefälschter Flanke) und Justin Nagel (10., per Elfmeter verwandelt) brachten Malberg aussichtsreich in Führung. Zuvor hatte Yannik Moitzheim mit einem frühen Lattenschuss für Aufsehen gesorgt (3.). Kurz vor Ende der ersten Hälfte gelang Jan-Philipp Schmitz der Anschlusstreffer aus 16 Metern (45.). Pascal Krämers Distanzschuss fischte Malberg-Torwart Nick Hammel aus dem linken Eck. Nach dem Seitenwechsel traf Yannik Moitzheim per Kopf zum 2:2 nach Vorarbeit von Jan-Philipp Schmitz (51.). Am Schneifeler Führungstor durch Nicolas Görres hatte Martin Schmitz großen Anteil, der den Ball vor der Torauslinie rettete (79.). Nach einem Pfostenschuss von Dans Spruds im Anschluss an eine Ecke war es Davis Spruds vorbehalten, den Treffer zum 4:2-Endstand zu markieren (90.+3). Martin Knuppen, Sportlicher Leiter der SG Schneifel, war zufrieden: „Wir haben total verdient gewonnen, da wir die ganze Zeit qualitativ besser waren. Malberg hatte lediglich zwei Chancen und machte daraus zwei Tore. Unsere Wechsel im zweiten Durchgang haben super funktioniert.“

Schneifel: Koziol – Krämer, Babendererde (63. Lenerz), J.P. Schmitz, Moitzheim (63. Görres), Davis Spruds, M. Schmitz, Zunk (75. Backes), Dans Spruds, Stolz (63. Zeimmes), Zapp

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Longuich)

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Luca Thom (6.), 0:2 Justin Nagel (10.), 1:2 Jan-Philipp Schmitz (45.), 2:2 Yannik Moitzheim (51.), 3:2 Nicolas Görres (79.), 4:2 Davis Spruds (90.+3)

FV Hunsrückhöhe Morbach - TuS Immendorf⇥ 3:1

Zufriedene Gesichter gab es bei den Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld: Nach dem Auftaktremis in Wirges (1:1) gab es im ersten Heimspiel der neuen Saison den erhofften ersten Dreier. „Wir haben als Mannschaft zusammengearbeitet, Zweikämpfe gesucht und sind sehr intensiv angelaufen“, lobte Trainer Pascal Meschak. Zur Pause hätte es bereits höher als 2:0 stehen können. Nachdem Maximilian Schemer und Henrik Molitor gute Möglichkeiten ausgelassen hatten, traf Noah Herlach nach feinem Zuspiel von Schemer zum 1:0 (32.). Als Philip Meeth einen genialen Chipball auf Schemer gespielt hatte, legte dieser nach (38.). Auch nach der Pause blieb die FV Hunsrückhöhe am Drücker. „Mit ihrer ersten richtigen Chance machen die Immendorfer im Anschluss an eine Ecke dann aber das Anschlusstor“, sagt Meschak. Lars Kilian sorgte für Spannung (76.). Zwei Minuten vor Schluss dann aber die Vorentscheidung: Auf Flanke von Sebastian Schell flog André Petry regelrecht in die Hereingabe und machte so das 3:1.

FVH Morbach: Yannick Görgen - André Petry, Lucas Abend, Marian Kunz (67. Louis Kappes), Maximilian Schemer (88. Rene Dieterich), Philip Meeth (77. Benjamin Massmann), Yusuf Kahyaoglu, Henrik Guido Molitor, Bastian Süß (46. Sam Schurich), Jonas Ercan (80. Sebastian Schell), Noah Herlach.

SR: Naemi Breier (Zerf) - Z.: 170

Tore: 1:0 Noah Herlach (32.), 2:0 Maximilian Schemer (38.), 2:1 Lars Kilian (76.), 3:1 André Petry (88.)

Gelb-Rot: Jonathan Ortseifen (87./Immendorf)

FC Bitburg - SG Hochwald 2023⇥verlegt

Wegen der dichten Rauchschwaden, die durch die Großbrände im Hohen Venn und in der nördlichen Eifel über die Region hinwegzogen, und der damit einhergehenden Geruchsbelästigung wurde die Partie im Stadion Ost kurzerhand abgesagt. Der neue Termin steht schon fest: Beide Teams treffen nun am Mittwoch, 20 Uhr, aufeinander.