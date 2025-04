KESKIN UND DIE NORDLER – AUCH DAS PERFEKTE MATCH GEHT EINMAL ZU ENDE

Es wird komisch sein, die Ingolstädter ohne ihren Spielertrainer Onur Keskin auflaufen zu sehen. Die Mannschaft hat sich vom Kellerkind der Kreisklasse zum Spitzenteam entwickelt und scheiterte in der vergangenen Saison (2023/24) erst in der 92. Minute am letzten Spieltag für die Teilnahme an der Relegation zur Kreisliga. Damit wären die ohnehin schon großen Fußstapfen weiter vergrößert worden.

TSV: Was hat sich heute zu damals (2021) geändert?

O: In den letzten vier Jahren hat sich aus meiner Sicht sehr viel bei den Nordlern verändert. Wir haben nicht nur sportlich Fortschritte gemacht, sondern auch als Gemeinschaft zusammengefunden. Die Teamchemie ist gewachsen, viele Spieler haben sich individuell weiterentwickelt und wir haben neue Ansätze ausprobiert, um die Spieler zu motivieren und individuell zu fördern. Wir haben uns von einem „Abstiegskandidaten“ innerhalb kürzester Zeit! zu einem spielstarken Mannschaft und „Aufstiegskandidaten“ entwickelt. Zudem haben wir mehr Unterstützung von der Vereinsführung erhalten, was uns ermöglicht hat, unsere Ziele besser zu verfolgen. Es war etwas besonders mitzuerleben, wie der Verein gewachsen ist und sich sportlich weiterentwickelt hat.

TSV: Wie schwer fällt dir der Abschied vom TSV Ingolstadt-Nord?

O: Sehr schwer! Die letzten vier Jahre waren unglaublich intensiv und prägend für mich. Ich habe hier als Trainer nicht nur mein Wissen und Erfahrung vermitteln können, sondern auch viel dazu gelernt. Der Verein, die Mannschaft und das gesamte Umfeld sind mir ans Herz gewachsen.

TSV: Was waren deine schönsten Momente/Erinnerungen in den vier Jahren als

Spielertrainer?

O: Es gab viele schöne Momente und unvergessliche Spiele. Besonders in Erinnerung

bleiben mir die Momente, wenn wir als Mannschaft unseren Charakter gezeigt haben

– wenn wir nach Rückschlägen nicht aufgegeben, sondern zusammengehalten und

gekämpft haben. Die besonderen Siege, die man sich mit Leidenschaft und Teamgeist erarbeitet, bleiben für immer in Erinnerung. Zum Beispiel Derbysiege, 8:1 Statement-Sieg gegen eine Spitzenmannschaft oder Last-Minute-Siege… Aber besonders die Entwicklung der Spieler zu sehen, ihr Wachstum auf und neben dem Platz, war für mich als Trainer etwas ganz Besonderes. Und natürlich gehören die Erlebnisse neben dem Spielfeld genauso dazu – die Gespräche in der Kabine, das gemeinsame Lachen und die unvergesslichen Feiern nach großen Erfolgen.

TSV: Was ist dein Ratschlag an die Führung und Mannschaft?

Mein Ratschlag an die Führung und die Mannschaft wäre, weiterhin auf unseren

„Nordler Weg“ zu setzen. Es ist wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und sich gegenseitig unterstützen. Kommunikation ist der Schlüssel – sowohl innerhalb der Mannschaft als auch zwischen den Trainern und der Vereinsführung. Ein großes Dankeschön an alle, die mich in diesen vier Jahren unterstützt haben – die Spieler, das Trainerteam, die Verantwortlichen und natürlich die Fans. Ihr habt den TSV Ingolstadt Nord zu etwas Besonderem gemacht, und ich hoffe, dass der Verein weiterhin erfolgreich bleibt. Einmal Nordler, immer Nordler!

TSV: Wie geht es für dich persönlich weiter?

Für mich persönlich geht es nach dieser Saison in eine neue Phase. Ich habe vor, mich neuen Herausforderungen zu stellen und eine neue Mannschaft zu übernehmen, wo ich gemeinsam mit den Verantwortlichen mittel- und langfristig etwas auf die Beine stellen kann. Gleichzeitig werde ich die Erinnerungen und Erfahrungen, die ich bei den Nordlern gesammelt habe, immer in meinem Herzen tragen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und hoffe, dass ich weiterhin als (Spieler-)Trainer meine Erfahrung und Leidenschaft vermitteln kann.



Danke für alles Coach und du weisst ja. Einmal Nordler, immer Nordler!