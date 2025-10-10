Keskin Kilic tippt 7. Spieltag: "Haben einen 'Guardiola' an der Linie"

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Keskin Kilic ist seit Anfang Oktober sportlicher Leiter von Teutonia Weiden. Der 52-Jährige begann 1982 beim FC Düren-Niederau mit dem Fußballspielen und war später mehrere Jahre lang Jugendtrainer seines Heimatvereins. Dort förderte er zahlreiche Talente, die es bis in die Jugend-Bundesliga oder gar in Auswahlmannschaften schafften. Über seine Söhne Haydar und Baran, die selbst in der Landes- und Mittelrheinliga aktiv sind, kennt Kilic das Niveau der Spielklassen bestens. Nach dem Rückzug von Meik Kühnel aus dem operativen Tagesgeschäft übernahm er die Rolle des sportlichen Leiters.

Sportfreunde Düren - FC Hennef 05 Düren ist zuhause einfach schwer zu knacken. Hennef spielt mutig, aber die Sportfreunde haben die bessere Qualität im Abschluss. Für mich ein klarer Heimsieg. ⚽ mein Tipp: 3:1

FC Teutonia Weiden - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 Teutonia Weiden wird das Spiel machen. Mit ihrem Einsatz und Willen können sie den Unterschied ausmachen. Königsdorf wird es schwer haben, dagegenzuhalten. ⚽ mein Tipp: 3:1

SV Bergisch Gladbach 09 - 1. FC Düren

Bergisch Gladbach wird das Spiel deutlich gewinnen. Die Mannschaft ist eingespielt, steht hinten stabil und hat vorne die nötige Wucht. Ich glaube, Düren bekommt da keinen Zugriff.

⚽ mein Tipp: 3:0

SSV Merten - VfL Vichttal

Der SSV Merten hat ein paar Spieler, die schon höherklassig gespielt haben, bringt etwas mehr Erfahrung mit und hat dazu einen richtig guten Trainer. Deswegen sehe ich Merten vorne, das wird ein verdienter Heimsieg.

⚽ mein Tipp: 4:2

SpVg Porz 1919 - SV Eintracht Hohkeppel

Hohkeppel ist für mich klarer Favorit. Mit Trainer Abdullah Keseroglu haben sie einen erfahrenen 'Guardiola' an der Seitenlinie. Offensiv stark, abgezockt und mit einem guten Teamgeist – das wird schwer für Porz. Hohkeppel setzt sich souverän durch.

⚽ mein Tipp: 1:4

FC Wegberg-Beeck - SC Fortuna Köln II

Beeck bringt die Erfahrung mit, um so ein Spiel zu kontrollieren. Fortuna II hat zwar gute Talente, aber Beeck wird das clever lösen.

⚽ mein Tipp: 2:0

SpVg Frechen 20 - FC Pesch

Der FC Pesch will unten raus und wird alles reinwerfen. Frechen kämpft zwar, aber Pesch hat die größere Motivation. Verdienter Auswärtssieg für Pesch.

⚽ mein Tipp: 1:3

Siegburger SV 04 - SSV Bornheim

Siegburg hat in letzter Zeit gute Spiele gezeigt. Bornheim wird dagegenhalten, aber am Ende sehe ich Siegburg vorn, da stimmt einfach die Mentalität.

⚽ mein Tipp: 2:1