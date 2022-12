Keseroglu-Nachfolge in trockenen Tüchern Keseroglu-Nachfolge ist fix - Hohkeppel setzt auf interne Lösung

Neuer Co-Trainer der Eintracht wird Ali Mostowfi. Mostowfi in der Vergangenheit auch bei der Eintracht aktiv, war zuletzt Co-Trainer der U19 beim SV Bergisch Gladbach 09. „Wir sind froh, dass wir Ali zurückgewinnen konnten. Er verfügt über eine hohe fachliche Kompetenz“, so Theisen.

Eintrachts sportlicher Leiter Kevin Theisen ist davon überzeugt, mit dem 33-Jährigen, der aktuell den B-Lizenzschein macht, den passenden Kandidaten ausgewählt zu haben. „In den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, ist klar geworden, dass Mahmut die beste Option für uns ist. Er ist nah an der Mannschaft dran und hat als erfahrener Spieler und ehemaliger Kapitän die Autorität, die Dinge, die eigentlich schon im Sommer umgesetzt werden sollten, durchzusetzen“, erläutert Theisen. „Natürlich sind wir gespannt, wie er den Übergang vom Spieler zum Trainer schafft, aber er kennt den Verein und weiß, wie wir arbeiten. Seine Philosophie vom Fußball passt sehr gut zu uns. Er genießt unser hundertprozentiges Vertrauen und das ist das Allerwichtigste.", so sein Statement gegenüber der Internetzeitung Oberberg-Aktuell.de.

Die erste Bewährungsprobe hat das neue Gespann am 22.02.23 im Mittelrheinpokal Viertelfinale, in der die Eintracht auf den Ligarivalen Bonner SC trifft. In der Liga steht dann am 05.03.23 das Debüt gegen den FC Hennef an.