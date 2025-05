Keseroglu bleibt beim FC Pesch: "Es macht einfach Riesenspaß hier"

Der FC Pesch hat in einer wichtigen Personalfrage für Klarheit gesorgt: Trainer Abdullah Keseroglu verlängert seinen Vertrag beim Mittelrheinligisten um zwei weitere Jahre bis 2027. Der 37-Jährige, der den Club in seiner ersten Saison direkt als Meister der Landesliga Staffel 1 nach oben geführt hatte, bleibt damit langfristig an der Seitenlinie – und verfolgt ehrgeizige, zugleich realistische Ziele.