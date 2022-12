Keseroglu äußert sich zu seinem Rauswurf in Hohkeppel Mittelrheinliga: Gegenüber Oberberg Aktuell brach Abdullah Keseroglu erstmals nach seinem Rauswurf das Schweigen. Der 34-Jährige erklärt, wie er die Trennung gesehen hat und was die Zukunft bringen kann.

"Keine sportlichen Gründe"

„Unser Anspruch ist, aufzusteigen und die Liga zu dominieren. Das ist nicht der Fall. Wir liegen sieben Punkte hinter Wegberg-Beeck und Hennef", sagte Hohkeppels sportlicher Leiter Kevin Theisen damals. Dass das allein der Grund für sein Ende in Hohkeppel war, sieht Keseroglu nicht so: „Fakt ist, dass keine sportlichen Gründe für die Trennung vorlagen. Zwischen dem Verein, der sportlichen Leitung und mir gab es unterschiedliche Auffassungen, was die Ausrichtung der Mannschaft angeht und wie es weitergehen soll. Das war ein längerer Prozess, der schon früh in der Saison begonnen hat“, sagte der 34-Jährige gegenüber Oberberg Aktuell.

Offenbar ist Keseroglu die große Erwartungshaltung, die er öffentlich ebenfalls selbstbewusst kommunizierte, zum Verhängnis geworden. Als Aufsteiger direkt die Meisterschaft und den Aufstieg auszurufen ist angesichts der finanziellen Möglichkeiten nicht komplett aus der Luft gegriffen, definitiv aber ambitioniert. "Intern hieß es aber auch, dass es kein Beinbruch ist, wenn wir es nicht schaffen", sagte Keseroglu in OA zum Aufstiegsziel.

Ausfälle in den Topspielen

Der Kader der Eintracht ist hochkarätig besetzt und wurde im Sommer unter anderem mit dem ehemaligen Zweitligaspieler Nils Teixeira ergänzt. Entsprechend betonte Theisen im November, dass aus dem Kader mehr rauszuholen sei. Keseroglu ist das, gerade mit Blick auf die verlorenen Topspiele, zu einfach: „In diesen Spielen haben einige wichtige Spieler gefehlt. Klar ist der Kader breit und gut besetzt, aber wenn solche Spieler ausfallen, leiden darunter die Abläufe und die Automatismen. Das ist keine Ausrede, sondern Fakt."