– Foto: Peter Höffner

Kerwespiel in Niederbexbach: Ausgleich in der Nachspielzeit Verlinkte Inhalte BZL Neunkirchen SG Bexbach Niederbexb.

Ärgerlich aus Sicht der SG Bexbach: in der Nachspielzeit wurden 2 Punkte verschenkt. In einer kampfbetonten, mit viel Leidenschaft und Einsatz geführten Partie trennten sich im Stadtderby der SV Niederbexbach und die SG Bexbach 1:1 unentschieden. Hierbei fiel der Ausgleich der Gastgeber sehr unglücklich in der 3. Minute der Nachspielzeit. Den weiten Ball von Tobias Gerwald hatte SG Keeper Marc Fischer schon sicher unter Kontrolle, rutschte dabei aber leider aus und ließ die Kugel fallen. Den Ball ins leere Tor zu schießen war dann für den Niederbexbacher Angreifer nur noch Formsache. Der Unparteiische beendete danach sofort das Spiel und pfiff erst gar nicht mehr an. Bei den Einheimischen war der Jubel über diesen Glückstreffer in „aller letzter“ Sekunde groß. Die Begegnung am Gassenweg, die vor einer großen Zuschauerkulisse ausgetragen wurde, war sicherlich nichts für „Fußballästhetiker“ und hatte zwei grundverschiedene Halbzeiten. Während die SG in den ersten 45 Minuten dominierte, gab man nach der Pause das Heft vollkommen aus der Hand und überließ dem Gegner weitestgehend die Initiative.

Das Team von Trainer Jens Albrecht hatte den besseren Start. Nach einer Kombination über die rechte Angriffsseite legte Tobias Deutsch quer und Fred Stumpfs traf in der 12. Spielminute zur 1:0 Führung. Auch danach hatte die SG weitere Möglichkeiten durch Philipp Baschab, Leon Buser Tobias Deutsch und Marcel Preßer, die aber ungenutzt blieben. Die Einheimischen versuchten es meist mit weiten Bällen, doch die Gästeabwehr stand gut und hatte die gegnerischen Angreifer sicher im Griff. In der Folge wurde das Stadtderby etwas intensiver und es gab immer wieder Unterbrechungen, weil Spieler am Boden lagen. Schiedsrichter Julian Geid (SV Spiesen), der als erfahrener Referee gilt, fuhr eine sehr großzügige Linie, was sicherlich den körperbetont agierenden Gastgebern entgegen kam.