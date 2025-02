Kersten startet in Spieka

Bereits am Dienstag startet die vierwöchige Vorbereitung auf die Rückrunde mit drei Trainingseinheiten sowie jeweils einem Testspiel am Sonntag. Bei der Auswahl der Testspielgegner hat Kersten bewusst einige höherklassige Mannschaften auserwählt, um den Stand seiner Mannschaft zu ermitteln.

So trifft der SVS am kommenden Sonntag bereits in Bremerhaven auf den TSV Wehden, der nach der Hinrunde in der Kreisliga den 8. Platz belegt. In den folgenden Wochen geht es dann noch gegen Rot-Weiß Cuxhaven II (1.KK), TV Langen II (2.KK) und den FC Lune (1.KK).

Kersten hofft weiterhin auf eine gute Trainingsbeteiligung wie es bereits in der Halle war: "Wir waren im Schnitt 18-22 Mann in der Halle. Bei dem Hallenturnier von Land Wursten haben wir den zweiten Platz belegt und unser eigenes Turnier haben wir sogar gewonnen. Da konnte man schon sehr gute Ansätze sehen und zeigt wie viel Bock die Jungs bereits auf die Rückrunde haben. Ich bin überglücklich über die Neuzugänge. Das ist eine top Mischung aus Spielern die schon höher gespielt haben und Führungsqualitäten mitbringen und jungen Spielern, die ihr Potential bei weitem noch nicht ausgeschöpft haben. Jetzt gilt es, diese schnell zu integrieren und das Optimum rauszuholen"