Kern bleibt BFV-Boss - Mayländer neuer Verbandsspielleiter

Dr. Christoph Kern (Bildmitte oben) bleibt mindestens bis 2030 Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands – Foto: Imago Images

Christoph Kern (43) geht in seine zweite Amtszeit als Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) und steht damit für vier weitere Jahre an der Spitze des größten der 21 Landesverbände unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Auf dem 27. Ordentlichen Verbandstag in Bad Gögging sprachen die 244 Delegierten dem 43-Jährigen einstimmig erneut das Vertrauen aus. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurde Jürgen Faltenbacher (Waldsassen, 57) als BFV-Schatzmeister.

Neu ins BFV-Präsidium gewählt wurde Thomas Graml (Bezirks-Vorsitzender Oberpfalz, Regensburg, 54), der als neuer Vizepräsident die Nachfolge von Reinhold Baier (München, 70) antritt, der nicht für eine weitere Amtszeit kandidiert hatte. Im Amt bestätigten die Delegierten die beiden Vizepräsidentinnen Silke Raml (Cham, 50) und Inge Pirner (Röthenbach, 67) sowie die beiden Vizepräsidenten Robert Schraudner (Bezirks-Vorsitzender Oberbayern, München, 62) und Jürgen Pfau (Bezirks-Vorsitzender Unterfranken, Frankenwinheim, 50). Komplettiert wird das BFV-Präsidium weiterhin durch Ehrenpräsident Rainer Koch (Poing, 67).

Neu an der Spitze des Verbands-Jugendausschusses steht künftig Joachim Fuchs (Weilheim in Oberbayern, 55). Er folgt auf Florian Weißmann (Markt Schwaben, 46), der nach acht Jahren auf eine erneute Kandidatur als Verbands-Jugendleiter verzichtet hatte. Ebenfalls neu ins Amt gewählt wurde Walther Michl (München, 41) als Nachfolger von Emanuel Beierlein (Oberottmarshausen, 66) an der Spitze des Verbands-Sportgerichts. Zum Vorsitzenden des neuen Verbands-Ehrenamtsausschuss wurde der bisherige Verbands-Ehrenamtsreferent Andreas Vogler (Ludwigschorgast, 38) gewählt, der damit künftig auch dem BFV-Vorstand angehört. Mit Sandra Hofmann (Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchenausschusses, Neumarkt in der Oberpfalz, 43), Sven Laumer (Verbands-Schiedsrichterobmann, Nürnberg, 43), Friedrich Reisinger (Verbandsanwalt, München, 66), Selina Bittmann (U30-Mitglied im Verbandsvorstand, Herrsching am Ammersee, 24) und Martin Pscherer (Wunsiedel, 59), der als Vorsitzender der Prüfungskommission weiterhin das Team um Joachim Kokott (Erlangen, 58), Rainer Räth (Schonungen, 60), Stefan Schneider (Dillingen an der Donau, 37) und Christoph Vodermaier (Riedering, 49) anführt, wurden weitere Spitzenfunktionärinnen und Spitzenfunktionäre in ihren Ämtern bestätigt.

So haben die Delegierten gewählt

(in alphabetischer Reihenfolge; *Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber)

Präsident: Christoph Kern*

Schatzmeister: Jürgen Faltenbacher*

Fünf Vize-Präsidentinnen/-Präsidenten (lt. Satzung müssen dem Präsidium mindestens zwei Frauen angehören):

Inge Pirner*

Silke Raml*

Thomas Graml

Jürgen Pfau*

Robert Schraudner*

Vorsitz Verbands-Spielausschuss (VSpA): Andreas Mayländer

Vorsitz Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss (VFMA): Sandra Hofmann*

Vorsitz Verbands-Jugendausschuss (VJA): Joachim Fuchs

Vorsitz Verbands-Schiedsrichterausschuss (VSA): Sven Laumer*

Vorsitz Verbands-Sportgericht (VSG): Walther Michl

Verbandsanwalt: Friedrich Reisinger*

U30-Mitglied im Verbandsvorstand: Selina Bittmann*

Fünf Mitglieder der Prüfungskommission

Joachim Kokott*

Martin Pscherer*

Rainer Räth*

Stefan Schneider*

Christoph Vodermaier*

Vorsitz Verbands-Ehrenamts-Ausschuss**: Andreas Vogler

**Die neue Position musste durch die Delegierten am Verbandstag im Zuge einer Satzungsänderung erfolgen