Kerim Okay – Foto: Verein
Kerim Okay, SF Oberried: "Wollen uns für unsere Leistungen belohnen"
Die SF Oberried sind auf einem guten Weg, die Vorsaison zu bestätigen. Der Bezirksligatipp mit Spielertrainer Kerem Okay.
Die SF Oberried sind hervorragend in die aktuelle Bezirksliga-Saison gestartet und scheinen sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Jüngst ging das Verfolgerduell bei der SG Simonswald/Obersimonswald verloren, aber nun bietet sich die Dreisamtäler die nächste Gelegenheit, gegen ein Topteam dreifach zu punkten. Am Sonntag ist der Tabellenvierte Glottertal zu Gast. SFO-Spielertrainer Kerem Okay schätzt diese und die übrigen Begegnungen des neunten Spieltags ein. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.