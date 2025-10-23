Kerim Okay, SF Oberried: "Wollen uns für unsere Leistungen belohnen"

Die SF Oberried sind hervorragend in die aktuelle Bezirksliga-Saison gestartet und scheinen sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Jüngst ging das Verfolgerduell bei der SG Simonswald/Obersimonswald verloren, aber nun bietet sich die Dreisamtäler die nächste Gelegenheit, gegen ein Topteam dreifach zu punkten. Am Sonntag ist der Tabellenvierte Glottertal zu Gast. SFO-Spielertrainer Kerem Okay schätzt diese und die übrigen Begegnungen des neunten Spieltags ein. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.