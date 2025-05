Kerim Karyagdi wechselt zu Westfalia Rhynern

Der Wechsel von Kerim Karyagdi zu Westfalia Rhynern ist so gut wie perfekt. Der 20-jährige Angreifer verlässt den FC Brünninghausen, bei dem er zuletzt nicht mehr im Kader stand, und schließt sich zur kommenden Saison dem Oberligisten an. Der Transfer steht exemplarisch für einen Neustart nach unruhigen Monaten bei seinem bisherigen Verein.

Die Entlassungen im Winter haben den jungen Stürmer nachhaltig beeinflusst. „Die Entlassungen von Giovanni und Reza haben mich sehr geschockt und ich konnte sie nicht verstehen“, erklärt er rückblickend. Trotz seiner Enttäuschung blickt er ohne Groll zurück: „Ich hätte auch gerne noch die Rückrunde zu Ende gespielt, aber es gab die eine oder andere Unstimmigkeit, sodass ich mich entschieden habe, es zu lassen.“

Seine sportliche Zukunft sieht Karyagdi nun in Rhynern. Ein Probetraining hat er bereits absolviert, die Unterschrift soll in Kürze folgen. „Dementsprechend möchte ich diese Chancen bei einer Top-Oberligamannschaft nutzen“, sagt er. Bei Westfalia Rhynern soll er in einem ambitionierten Umfeld den nächsten Schritt machen – mit dem klaren Ziel, sich in der Oberliga zu behaupten.