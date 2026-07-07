Kerim Kara zufrieden: Nur eine Baustelle bleibt bei der TSV Eller

Der Aufsteiger steigt wieder ein. – Foto: Sascha Köppen

Pausen werden auch im Amateurfußball inzwischen überbewertet. Keine vier Wochen, nachdem sie den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht hatte, bat Kerim Kara die Spieler der TSV Eller 04 am vergangenen Dienstag schon wieder zum Trainingsauftakt an die Vennhauser Allee. Viel anderes blieb dem Trainer auch nicht übrig, schließlich steht Mitte August für den Aufsteiger schon das erste Ligaspiel in neuer Umgebung auf dem Programm.

Eller gewinnt ersten Test in Benrath

Um bestmöglich vorbereitet zu sein, absolvierte Eller schon am Sonntag das erste Testspiel. Beim A-Kreisligisten VfL Benrath setzte sich die zwei Spielklassen höher angesiedelte Kara-Elf nach Toren von Anas El-Rifai (12.), Noah-Basil Karczewski (46.) und Ryo Matsutaka (49.) mit 3:1 durch. Der vom 1. FC Wülfrath gekommene Japaner war neben Edon Haskaj ( SG Unterrath U19), Koray Temiz ( VfB 03 Hilden II), Moubarak Abdousamadou ( DJK Sparta Bilk) und Niklas Harth ( Holzheimer SG) einer von fünf Neuen in der Startelf, die wie in der Vorsaison von Adnan Hotic als Kapitän auf das Feld geführt wurde.

Damit scheint auch klar, dass der 37 Jahre alte Routinier noch eine Spielzeit in Eller dranhängen wird. Wohl auch deshalb zeigt sich Kara sehr erfreut über den Stand der Dinge. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, so wie er jetzt zusammengestellt wurde“, betont der 40-Jährige. Insgesamt 25 Akteure, darunter drei Torhüter, stehen Kara zur Verfügung. Ganz abgeschlossen sind die Planungen damit aber noch nicht. „Wir haben uns ganz bewusst noch einen Platz offengehalten und schauen mal, was sich noch ergeben wird. Auf eine Position festgefahren sind wir nicht. Aber wenn, dann werden wir eher noch etwas in der Offensive machen“, sagt der Coach.