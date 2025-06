Kerem Okay wünscht Emmendingen viel Glück für die Aufstiegsspiele

SG Ihringen/Wasenweiler ohne Fortune gegen Emmendingen

Der FC Emmendingen entführte einen 2:0-Erfolg aus Ihringen und sicherte sich damit zum vierten Mal in Folge den zweiten Platz und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga. Marcel Kobus, der Trainer der unterlegenen SG Ihringen/Wasenweiler, sprach von einem „mutlosen“ Auftritt in der ersten Halbzeit: „Wir haben nicht wie eine Mannschaft gespielt, die gegen den Abstieg kämpft, sondern sind fast in Ehrfurcht vor dem großen Gegner erstarrt.“ Nach dem 0:1 habe sich seine Elf aber „Stück für Stück in die Partie gearbeitet“. In der 45. Minute hatte Simon Omsels den Ausgleich auf dem Fuß, schoss aber aus zehn Metern FCE-Torwart Yannick Ritter an. „In der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel“, berichtete Kobus. „Wir haben die Emmendinger in ihre eigene Hälfte gedrängt, aber sie haben gut verteidigt und hatten auch drei Großchancen durch Konter.“ SG-Keeper Tim Seifert, dem Kobus nach dem starken Auftritt in Wittnau (2:0) erneut das Vertrauen geschenkt hatte, vereitelte dabei das 0:2. Ihringen/Wasenweiler verzeichnete auch nach der Gelb-Roten Karte gegen Jeremy Danner (73.) gute Möglichkeiten, das 1:1 wollte aber einfach nicht fallen. In der Nachspielzeit sorgte Luka Mrkonjic mit dem 0:2 für die Entscheidung. Marcel Kobus hatte der Auftritt in Halbzeit zwei aber Mut gemacht: „Nächste Woche nehmen wir den nächsten Anlauf – und ich bin guter Dinge, dass es dann klappt“. Gegner ist dann die SG Simonswald/Obersimonswald.