Kerem Okay: „Wir wollen unter die Top fünf kommen“

Kerem Okay, der Spielertrainer der SF Oberried, blickt dem Kräftemessen mit dem Tabellennachbarn aus Simonswald optimistisch entgegen. – Foto: Verein

Die SF Oberried stehen in der Bezirksliga auf einem sicheren Platz im oberen Mittelfeld. Um nochmals oben angreifen zu können, müssten einige Spitzenteams patzen. Spielertrainer Kerem Okay will unter die Top fünf der Liga kommen, erklärt er im Spieltagtipp.

Herr Okay, die SF Oberried stehen aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. Nach unten wie auch nach ganz oben hat Ihre Mannschaft viel Abstand. Mit welchen Zielen geht Oberried ins letzte Viertel der Saison?

Kerem Okay: In die Saison gestartet sind wir mit dem Ziel, eine bessere Runde zu spielen als in der vorigen. Dementsprechend ist auf jeden Fall das Mindestziel, noch unter die Top fünf zu kommen und, wenn es möglich ist, annähernd die Punktzahl der letzten Saison zu erreichen. Weiterlesen: Kerem Okay, SF Oberried: "Wir wollen unter die Top fünf kommen" (BZ-plus)