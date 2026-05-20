Kerem Arslan verlängert bei den Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers und Kerem Arslan setzen ihre Zusammenarbeit fort: Der 31-Jährige hat seinen Vertrag beim Verein verlängert und bleibt auch über die laufende Saison hinaus Teil des Trainerteams der Blauen.

Kerem Arslan war bereits seit Juli 2024 als Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig. Ende April übernahm Kerem Arslan interimsweise die Position des Cheftrainers, nachdem die Zusammenarbeit mit Marco Wildersinn vorzeitig beendet worden war. Nach dem Pokalfinale und dem Abschluss der Saison wird Kerem wieder als Co-Trainer fungieren und künftig gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Holger Bachthaler arbeiten.

Kerem war bereits als Spieler in der Jugend der Blauen – ob Bambinis oder U19 – und war später auch in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich des Vereins tätig. Vor seiner Rückkehr zu den Stuttgarter Kickers arbeitete er zwischenzeitlich als Co-Trainer bei der TSG Balingen.

„Die Stuttgarter Kickers bedeuten mir persönlich unglaublich viel, ich bin ein Kind des Vereins. Ich freue mich sehr, weiterhin Teil dieses Clubs zu sein und gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft zu arbeiten“, sagt Kerem Arslan.