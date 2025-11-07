Kerem Arslan: Ein Kickers-Kind mit Lizenz zum Lehren

– Foto: privat

Wenn Kerem Arslan über Fußball spricht, merkt man schnell: Hier redet keiner, der von außen gekommen ist. Er ist ein Kickers-Gewächs – durch und durch. Seit Dienstag hält der 31-Jährige, Co-Trainer der ersten Mannschaft, seine A-Lizenz in den Händen. Ein wichtiger Schritt auf seinem Weg. „Es fühlt sich gut an, aber am Ende ist es einfach ein Haken hinter einem weiteren Schritt“, sagt er. „Als Trainer gehört es zu deiner Verantwortung, dich fortzubilden und engagiert zu bleiben. Das ist für mich selbstverständlich.“

Lernen auf und neben dem Platz Der Lehrgang selbst habe ihn weniger durch die Theorie als durch die Menschen darin weitergebracht. „Du lernst von den anderen Teilnehmern – von ihren Erfahrungen, ihren Blickwinkeln. Da waren einige Ex-Profis dabei wie Alexander Meier, Marc Schnatterer oder Matthias Ostrzolek, dazu Trainerkollegen aus der Bundesliga oder dem Ausland wie einem Co-Trainer des FC Barcelona. Dieser Austausch bringt dich wirklich weiter.“

Besonders geprägt haben ihn Hospitationen wie beim HSV oder RB Salzburg unter dem Trainer Thomas Letsch. „Ich durfte drei Tage bei den Profis dabei sein, saß im Trainerbüro, war bei Besprechungen und Analysen dabei. Diese Einblicke auf höchstem Niveau sind sehr erkenntnisreich.“

– Foto: privat

Heimat Kickers Seine Verbindung zu den Blauen ist tief. 1999 zog er erstmals das Kickers-Trikot an, bei den Bambinis. Zehn Jahre blieb Kerem Arslan im Nachwuchsleistungszentrum, fast immer als Kapitän. „Meine Brüder haben auch hier gespielt, wir waren eigentlich jeden Tag auf der Waldau. Wenn ich selbst kein Training hatte, war ich beim Training meiner Brüder dabei. Das war unsere Kindheit.“ Nach seiner Zeit im Nachwuchs führte ihn der Weg über den VfB Stuttgart, dann in die Türkei – eine Phase, die sportlich schwer war. Verletzungen, Operationen, Rückschläge. „Ich war in der Jugend Top-Talent, dachte, ich schaff’s ganz hoch. Aber die Realität war anders.“ Auch durch neun Operationen und langen Ausfallzeiten kam die Entscheidung, aufzuhören – und Trainer zu werden.

– Foto: privat