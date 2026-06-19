Keno Buß bleibt BW Papenburg auch in der kommenden Saison erhalten

– Foto: Kevin Baranowski

Der SC Blau-Weiß 94 Papenburg kann eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden. Keno Buß hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Emsländer tragen.

Mit der Verlängerung setzt der Verein die Planungen für die kommende Saison weiter fort und kann weiterhin auf die Dienste des Spielers bauen.

Buß kam vor der frisch abgelaufenen Saison von der SpVg Aurich, wo er in der Bezirksliga in 26 Partien 26 Mal traf. Zuvor spielte der 26-Jährige in der Oberliga für Kickers Emden und für den TuS Pewsum 62 Mal in der Bezirksliga.

In der frisch abgelaufenen Saison erzielte Buß in 29 Partien sieben Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Dabei stand Buß 24 Mal in der ersten Elf.

Nun bleibt Buß und wird mit den Blau-Weißen neu angreifen.