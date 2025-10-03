Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Landshuts Goal-Getter Kenneth Sigl, der in dieser Saison bereits elfmal für die SpVgg erfolgreich war, hatte gegen eine starke Eggenfeldener Viererkette heute mehr oder weniger nichts zu melden. – Foto: Norbert Herrmann
»Kenny Sigl kaltgestellt«: Eggenfelden bietet »Spiele« die Stirn
14. Spieltag in der Landesliga-Mitte mit drei Feiertagspartien: FC Dingolfing holt Heim-Dreier gegen Kötzting +++ TSV Bogen mit Auswärtserfolg bei Aufsteiger Teisbach
Das vorgegebene Ziel, nach der vorausgegangenen 0:3-Pleite in Bogen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, hat die SpVgg Landshut an diesem Landesliga-Freitag zumindest teilweise erreicht. Vor 350 Zuschauern im ebm-papst-Stadion am Hammerbach trennte sich die Elf von Spielertrainer Sebastian Maier im Spitzenspiel gegen den SSV Eggenfelden 0:0 unentschieden. Die Tabellenführung war den Kickern aus der Bezirkshauptstadt aufgrund des satten Vorsprungs freilich nicht zu nehmen. Die Verfolger SC Luhe-Wildenau (am Samstag gegen Seebach) und ASV Burglengenfeld (am Sonntag gegen Schwandorf-Ettmannsdorf) können den Abstand mit einem Sieg jedoch verkürzen. Die Eggenfeldener, die weiterhin auf Platz sechs der Tabelle rangieren, warten seit nunmehr vier Spielen auf einen Dreier, der vielleicht schon am kommenden Freitag gegen Teisbach gelingen kann.
Im Isarwald-Stadion zu Dingolfing konnte der dort heimische FC nach zwei Partien ohne Sieg wieder einmal voll punkten. Nach einem torlosen ersten Durchgang nahmen in Hälfte zwei Denis Heinz (50. und 67.) und Lukas Hochstetter (71.) das Heft in die Hand und sorgten mit ihren Treffern gegen an diesem Tag zu harmlose Kötztinger für klare Verhältnisse. Der Seidl-Elf beschert der klare 3:0-Sieg Platz neun in der Rangliste. Die Früchtl-Elf bleibt vorerst weiter auf dem Zwölften.
Im Keller-Duell und weiteren Niederbayern-Derby an diesem Feiertagsspieltag holte sich der TSV Bogen beim personell arg gebeutelten FC Teisbach den nächsten Dreier. Mit 0:2 musste sich der Aufsteiger nach 90 Minuten auf heimischem Geläuf geschlagen geben. Patrick Fuchs (8.) und Florian Knauer (45.) erzielten die Tore für die Gäste. Für die Baumgartl-Elf war's bereits die zehnte Saison-Niederlage. Bogen bleibt nach dem "Big-Point"-Erfolg gegen Landshut und dem heutigen Dreier somit weiterhin in der Erfolgsspur.
Das Spiel aus Sicht von Max Maier (Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut): "Das war heute ein absolut leistungsgerechtes Unentschieden gegen einen sehr guten Gegner. Beide Mannschaften haben über 90 Minuten hinweg hervorragend verteidigt. Es gab keine großen Torchancen. Insgesamt sind wir absolut zufrieden mit dem Punkt, da wir auch wieder ein anderes Gesicht gezeigt haben als zuvor gegen Bogen. Das war unser Ziel."
Das Spiel aus Sicht von Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir haben heute ansatzweise eine überaus gute Leistung gezeigt, in einem sehr guten Landesliga-Spiel - es war ein 0:0 der besseren Sorte. Die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit war Landshut überlegen. Wir haben dann nach dem Seitenwechsel drei Riesenchancen zur Führung und waren spielbestimmend. Unsere Viererkette heute - der Wahnsinn! Die hat alles weggehalten und Kenny Sigl kaltgestellt. Wir waren etwas näher am Sieg heute als Landshut, konnten den Lucky-Punch allerdings nicht mehr setzen. Zu null beim Tabellenführer, wir sind zufrieden, vor allem wegen einer brutal geilen Mannschaftsleistung!"
Das Spiel aus Sicht von Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Eine solide Leistung und ein verdienter Sieg für unsere Mannschaft. Es war kein hochklassiges Spiel, dennoch haben wir die Eigenschaften aufs Feld gebracht, die notwendig sind, um in dieser Klasse Spiele zu gewinnen. Kompliment an die Jungs, die es trotz der vielen personellen Rückschläge richtig gut machen."
Das Spiel aus Sicht von Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Der TSV Bogen war uns speziell in der ersten Halbzeit in allen Belangen deutlich überlegen. Das gilt leider auch hinsichtlich des notwendigen Willens und der Einstellung, wie ein solches Spiel bestritten werden muss. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner auf Verwaltungsmodus gestellt und wir hatten gefühlt etwas mehr vom Spiel. Gefährlich wurden wir dennoch nicht. Eine alles in allem absolut verdiente Niederlage."