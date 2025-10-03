»Kenny Sigl kaltgestellt«: Eggenfelden bietet »Spiele« die Stirn

Das vorgegebene Ziel, nach der vorausgegangenen 0:3-Pleite in Bogen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, hat die SpVgg Landshut an diesem Landesliga-Freitag zumindest teilweise erreicht. Vor 350 Zuschauern im ebm-papst-Stadion am Hammerbach trennte sich die Elf von Spielertrainer Sebastian Maier im Spitzenspiel gegen den SSV Eggenfelden 0:0 unentschieden. Die Tabellenführung war den Kickern aus der Bezirkshauptstadt aufgrund des satten Vorsprungs freilich nicht zu nehmen. Die Verfolger SC Luhe-Wildenau (am Samstag gegen Seebach) und ASV Burglengenfeld (am Sonntag gegen Schwandorf-Ettmannsdorf) können den Abstand mit einem Sieg jedoch verkürzen. Die Eggenfeldener, die weiterhin auf Platz sechs der Tabelle rangieren, warten seit nunmehr vier Spielen auf einen Dreier, der vielleicht schon am kommenden Freitag gegen Teisbach gelingen kann.

Im Isarwald-Stadion zu Dingolfing konnte der dort heimische FC nach zwei Partien ohne Sieg wieder einmal voll punkten. Nach einem torlosen ersten Durchgang nahmen in Hälfte zwei Denis Heinz (50. und 67.) und Lukas Hochstetter (71.) das Heft in die Hand und sorgten mit ihren Treffern gegen an diesem Tag zu harmlose Kötztinger für klare Verhältnisse. Der Seidl-Elf beschert der klare 3:0-Sieg Platz neun in der Rangliste. Die Früchtl-Elf bleibt vorerst weiter auf dem Zwölften.

Im Keller-Duell und weiteren Niederbayern-Derby an diesem Feiertagsspieltag holte sich der TSV Bogen beim personell arg gebeutelten FC Teisbach den nächsten Dreier. Mit 0:2 musste sich der Aufsteiger nach 90 Minuten auf heimischem Geläuf geschlagen geben. Patrick Fuchs (8.) und Florian Knauer (45.) erzielten die Tore für die Gäste. Für die Baumgartl-Elf war's bereits die zehnte Saison-Niederlage. Bogen bleibt nach dem "Big-Point"-Erfolg gegen Landshut und dem heutigen Dreier somit weiterhin in der Erfolgsspur.