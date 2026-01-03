Kenny Korup verlängert beim VfR Neumünster

Mit Kenny Korup hat einer der prägenden Akteure seinen Vertrag beim VfR Neumünster verlängert und bleibt den Rasensportlern auch über die laufende Spielzeit hinaus erhalten. Der schussstarke Defensivspieler kommt in der Saison 2025/26 bislang auf 13 Einsätze und unterstrich seinen Wert für das Team mit drei Treffern. Als Kapitän ist Korup dabei weit mehr als nur ein Abwehrchef. Er ist Taktgeber, Antreiber und Fixpunkt zugleich.

Trainer Danny Cornelius betonte die Bedeutung der Verlängerung öffentlich auf den Social-Media-Kanälen des VfR: „Wir sind sehr glücklich, dass uns ein wichtiger Eckpfeiler erhalten bleibt.“

Der heute 26-Jährige wechselte im Sommer 2023 vom Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck in die Schwalestadt. Seitdem hat er den sportlichen Aufschwung des VfR entscheidend mitgeprägt und sich schnell zu einer Identifikationsfigur entwickelt. Robust im Zweikampf, mutig im Spielaufbau und stets mit Auge für den richtigen Moment, verkörpert Korup genau jene Tugenden, die die VfR-Fans lieben.

Kaderplanung mit Blick auf 2026/27

Auch Sportdirektor Lars Neca ordnet die Verlängerung in einen größeren Zusammenhang ein und blickt bereits nach vorn: „Wir stellen aktuell bereits die Weichen für die nächste Saison. So arbeiten wir nach unserer erfolgreichen Hinrunde weiter an unserem Kader für die Saison 2026/27 und freuen uns sehr über die Zusage unseres Kapitäns!“

Mit der Bindung von Kenny Korup sichert sich der VfR Neumünster nicht nur Stabilität im Abwehrzentrum, sondern auch Führungsqualität auf und neben dem Platz. Ein Transfer im besten Sinne des Wortes: unspektakulär, aber von enormem Wert.