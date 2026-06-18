"Kennt das Umfeld und die Abläufe“ Hannover 96 verlängert mit Leo Weinkauf von red · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hannover 96

Hannover 96 hält einen seiner dienstältesten Spieler. Torhüter Leo Weinkauf hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt den Niedersachsen damit bis zum Sommer 2028 erhalten.

Während die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren laufen, hat Hannover 96 eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Ersatzkeeper und Publikumsliebling Leo Weinkauf bleibt dem Klub erhalten und unterschreibt einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Für Ralf Becker ist die Verlängerung weit mehr als eine reine Kadermaßnahme. „Wir freuen uns, dass Leo bleibt und auch in Zukunft Teil von Hannover 96 ist“, sagte der Sportdirektor. Besonders seine Rolle innerhalb der Mannschaft sei wertvoll: „Er ist seit vielen Jahren im Klub und kennt das Umfeld und die Abläufe. Damit wird er auch in den kommenden Saisons ein wichtiger Part der Mannschaft sein.“

Der 29-Jährige genießt intern hohes Ansehen. Becker bezeichnete ihn als „Musterprofi“, der den gemeinsamen Erfolg stets über persönliche Interessen stelle. Entsprechend unkompliziert seien auch die Vertragsgespräche verlaufen. Dienstältester Profi bei Hannover 96 Weinkauf gehört mittlerweile zu den Konstanten im Verein. Bereits im Sommer 2018 wechselte er vom FC Bayern München nach Hannover und ist damit aktuell der dienstälteste Profi im Kader. Nach seinem ersten Jahr bei den Niedersachsen sammelte der Torhüter zwischen 2019 und 2022 auf Leihbasis beim MSV Duisburg wertvolle Spielpraxis, ehe er nach Hannover zurückkehrte.