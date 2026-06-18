Hannover 96 hält einen seiner dienstältesten Spieler. Torhüter Leo Weinkauf hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt den Niedersachsen damit bis zum Sommer 2028 erhalten.
Während die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren laufen, hat Hannover 96 eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Ersatzkeeper und Publikumsliebling Leo Weinkauf bleibt dem Klub erhalten und unterschreibt einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
Für Ralf Becker ist die Verlängerung weit mehr als eine reine Kadermaßnahme. „Wir freuen uns, dass Leo bleibt und auch in Zukunft Teil von Hannover 96 ist“, sagte der Sportdirektor. Besonders seine Rolle innerhalb der Mannschaft sei wertvoll: „Er ist seit vielen Jahren im Klub und kennt das Umfeld und die Abläufe. Damit wird er auch in den kommenden Saisons ein wichtiger Part der Mannschaft sein.“
Der 29-Jährige genießt intern hohes Ansehen. Becker bezeichnete ihn als „Musterprofi“, der den gemeinsamen Erfolg stets über persönliche Interessen stelle. Entsprechend unkompliziert seien auch die Vertragsgespräche verlaufen.
Weinkauf gehört mittlerweile zu den Konstanten im Verein. Bereits im Sommer 2018 wechselte er vom FC Bayern München nach Hannover und ist damit aktuell der dienstälteste Profi im Kader. Nach seinem ersten Jahr bei den Niedersachsen sammelte der Torhüter zwischen 2019 und 2022 auf Leihbasis beim MSV Duisburg wertvolle Spielpraxis, ehe er nach Hannover zurückkehrte.
Für die Profimannschaft absolvierte Weinkauf bislang vier Einsätze im DFB-Pokal. Hinzu kommen 36 Partien für die U23 in der 3. Liga und der Regionalliga. Auch wenn ihm der dauerhafte Sprung zur Nummer eins bislang verwehrt blieb, hat er sich im Verein einen hohen Stellenwert erarbeitet.
Der Torhüter selbst machte keinen Hehl daraus, wie wohl er sich in Hannover fühlt. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich bei 96 und in Hannover sehr wohlfühle“, sagte Weinkauf. Für ihn sei immer klar gewesen, nach Saisonende über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zu sprechen. „Ich bin sehr gerne hier und möchte weiter aktiv dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“
Die Vertragsverlängerung unterstreicht, welchen Wert Hannover 96 auch Spielern beimisst, die nicht regelmäßig im Rampenlicht stehen. Mit Leo Weinkauf bleibt dem Verein ein erfahrener Torhüter erhalten, der die Strukturen kennt, innerhalb der Mannschaft anerkannt ist und seine Rolle zuverlässig ausfüllt.