»Kennen diese Situationen« – Herterich setzt auf Endspiel-Erfahrung

Das Herzschlagfinale im Tabellenkeller der Landesliga Nordwest geht in die vorletzte Runde. Am 33. Spieltag blickt alles auf das direkte Duell zwischen der DJK Dampfach (16.) und dem FC 06 Bad Kissingen (14.). Während die Gastgeber mit einem Sieg die Relegationsränge verlassen könnten, wollen die Kissinger den späten Schock gegen Hain abschütteln und den vorentscheidenden Schritt zum endgültigen Klassenerhalt machen.
Die Tabellensituation vor dem vorletzten Spieltag ist extrem brisant: Der FC 06 Bad Kissingen belegt mit 34 Punkten den 14. Tabellenplatz – und damit den ersten rettenden Rang über dem Strich. Die DJK Dampfach rangiert mit 32 Punkten auf dem 16. Platz, einem Relegationsrang, und liegt somit nur zwei Zähler hinter den Kurstädtern. Ein Heimsieg der Kröner-Elf würde die Plätze tauschen und Bad Kissingen in die gefährliche Zone stürzen.
Nach der bitteren 0:1-Heimpleite gegen Hain am vergangenen Wochenende brennen die Kissinger auf Wiedergutmachung. Trainer Tim Herterich erinnert an den späten Nackenschlag: „Das war natürlich ein absoluter Nackenschlag. Hain wurde offensiv nur selten wirklich gefährlich. Umso bitterer war der Gegentreffer in der Nachspielzeit.“ Für das Spiel in Dampfach erwartet er eine emotionale Schlacht: „Dampfach spielt sehr robust, sehr ruppig in den Zweikämpfen und bringt immer viel Emotion mit rein. Da wird eine gewisse Hektik entstehen, auf dem Platz und auch außenrum.“ Dennoch überwiegt die Lust auf das Endspiel: „Wegen solcher Spiele ist man Fußballer geworden.“
Die DJK Dampfach geht mit Rückenwind in die Partie, nachdem man dem Tabellenzweiten Großbardorf beim 2:2 einen Punkt abtrotzen konnte. „Gegen Bardorf war es, glaube ich, ein verdienter Punktgewinn“, bilanziert Trainer Oliver Kröner. Vor dem kommenden Gegner zeigt er großen Respekt: „Das Duell gegen Kissingen wird ein harter Brocken. Kissingen hat eine sehr gute Mannschaft, mit einigen Unterschiedsspielern.“ Personell kann Kröner aus dem Vollen schöpfen, da keine größeren Verletzungen oder Sperren vorliegen.
Bereits das erste Aufeinandertreffen am 16. Spieltag war an Dramatik kaum zu überbieten. Nach der Führung durch Cedric Bäßler (Foulelfmeter) glich Adrian Hatcher kurz nach der Pause zum 1:1-Endstand aus. Für Aufsehen sorgte damals vor allem die Rote Karte für Kissinger Schlussmann Jan Hofmann in der 72. Minute.
Für den FC 06 entspannt sich die personelle Lage derweil leicht: Während Luka Maric weiterhin gesperrt fehlt, kehren Philip Greubel, Luis Hüfner und Tim Weimann wohl in den Kader zurück. „Die Mannschaft kennt diese Situationen. Wir spielen eigentlich seit drei Jahren immer am letzten oder vorletzten Spieltag um große Ziele“, so Herterich, der auf die Erfahrung seiner Truppe in Drucksituationen baut.
Die restlichen Spiele des 33. Spieltags: