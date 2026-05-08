»Kennen diese Situationen« – Herterich setzt auf Endspiel-Erfahrung Alles-oder-Nichts im Keller-Krimi: Dampfach empfängt Bad Kissingen +++ Konkurrenten nur zwei Punkte getrennt +++ Kröner warnt vor „Brocken“ von Marco Baumgartner · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel trennten sich die DJK Dampfach (rot) und der FC Bad Kissingen (blau) mit 1:1. – Foto: Andreas Roith

Das Herzschlagfinale im Tabellenkeller der Landesliga Nordwest geht in die vorletzte Runde. Am 33. Spieltag blickt alles auf das direkte Duell zwischen der DJK Dampfach (16.) und dem FC 06 Bad Kissingen (14.). Während die Gastgeber mit einem Sieg die Relegationsränge verlassen könnten, wollen die Kissinger den späten Schock gegen Hain abschütteln und den vorentscheidenden Schritt zum endgültigen Klassenerhalt machen.

Die Tabellensituation vor dem vorletzten Spieltag ist extrem brisant: Der FC 06 Bad Kissingen belegt mit 34 Punkten den 14. Tabellenplatz – und damit den ersten rettenden Rang über dem Strich. Die DJK Dampfach rangiert mit 32 Punkten auf dem 16. Platz, einem Relegationsrang, und liegt somit nur zwei Zähler hinter den Kurstädtern. Ein Heimsieg der Kröner-Elf würde die Plätze tauschen und Bad Kissingen in die gefährliche Zone stürzen.