Ken Reichel führt Eintracht Braunschweig U23 bis zum Saisonende

Vertrag verlängert, Aufgabenbereich erweitert

Im Zuge der Entscheidung wurde der Vertrag mit Reichel bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der frühere Bundesliga-Profi ist bereits im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht tätig und verantwortet dort als Koordinator die Teams von der U16 bis zur U23. Bis zum Ende der laufenden Spielzeit wird er diese Funktion parallel zum Traineramt ausüben.

Sportkoordinator Dennis Kruppke begründete die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der positiven Entwicklung der Mannschaft. Reichel habe die U23 in einer herausfordernden Situation übernommen, sie rasch gefestigt und in kurzer Zeit wichtige Punkte eingefahren. Vor diesem Hintergrund sei man froh, ihn entgegen seiner ursprünglichen Planung für den weiteren Saisonverlauf gewonnen zu haben. Für die verbleibende Phase der Oberliga-Spielzeit sieht der Verein in Reichel die passende Besetzung.