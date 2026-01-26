Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Horst Vogler
Ken Reichel führt Eintracht Braunschweig U23 bis zum Saisonende
Kurzfristige Trainerlösung wird verlängert – Ex-Profi übernimmt weiterhin eine Doppelrolle im Nachwuchsbereich
Die U23 von Eintracht Braunschweig setzt auch in der Rückrunde der Oberliga Niedersachsen auf Kontinuität an der Seitenlinie. Ken Reichel bleibt bis zum Sommer Cheftrainer der Mannschaft. Der 39-Jährige hatte das Team im Oktober interimsmäßig übernommen und es in einer sportlich heiklen Phase stabilisiert. In sieben Ligaspielen sammelte die U23 unter seiner Leitung 14 Punkte und überwinterte dadurch über den Abstiegsrängen.
Vertrag verlängert, Aufgabenbereich erweitert
Im Zuge der Entscheidung wurde der Vertrag mit Reichel bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der frühere Bundesliga-Profi ist bereits im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht tätig und verantwortet dort als Koordinator die Teams von der U16 bis zur U23. Bis zum Ende der laufenden Spielzeit wird er diese Funktion parallel zum Traineramt ausüben.
Sportkoordinator Dennis Kruppke begründete die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der positiven Entwicklung der Mannschaft. Reichel habe die U23 in einer herausfordernden Situation übernommen, sie rasch gefestigt und in kurzer Zeit wichtige Punkte eingefahren. Vor diesem Hintergrund sei man froh, ihn entgegen seiner ursprünglichen Planung für den weiteren Saisonverlauf gewonnen zu haben. Für die verbleibende Phase der Oberliga-Spielzeit sieht der Verein in Reichel die passende Besetzung.
Reichel setzt Fokus auf Klassenerhalt
Auch Reichel selbst betont die besondere Dynamik der vergangenen Monate. Die Aufgabe habe ihm von Beginn an Freude bereitet, die Mannschaft habe großes Potenzial gezeigt und geschlossen mitgezogen. Ursprünglich sei eine Tätigkeit über den Winter hinaus nicht vorgesehen gewesen.
Ausschlaggebend für seine Entscheidung seien jedoch die gemeinsamen Erfolgserlebnisse, konstruktive Gespräche mit den Verantwortlichen sowie die Unterstützung seines familiären Umfelds gewesen. Mit Blick auf die Rückrunde formuliert Reichel ein klares Ziel: den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen, auf den nun konzentriert hingearbeitet werde.