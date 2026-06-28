Ken Eichentopf steigt gleich doppelt auf: Bayernliga-Schiri und Regionalliga-Assistent

Schiedsrichter Ken Eichentopf von der SpVgg Mauern – Foto: Andreas Mayr

Der 28-jährige Unparteiische von der SpVgg Mauern pfeift ab diesem Sommer in der Bayernliga. Gleichzeitig darf er als Assistent in der Regionalliga ran.

Als Schiedsrichter ist Ken Eichentopf so etwas wie der Aufsteiger des Jahres im Landkreis Freising. Der 28 Jahre junge Unparteiische der SpVgg Mauern pfeift ab diesem Sommer in der Bayernliga. Außerdem kann er als Assistent in die Regionalliga berufen werden – beispielsweise zu einem Spiel im Grünwalder Stadion.

Eichentopf hat mit seinen Leistungen das geschafft, was bei Fußballmannschaften nicht einmal theoretisch passieren kann. Er ist gleich doppelt aufgestiegen – als Schiedsrichter in die Bayernliga und als Assistent in die Regionalliga. Das ist der Höhepunkt einer beeindruckenden Entwicklung des jungen Mannes, die 22/23 in der Kreisliga so richtig begann, ein Jahr später in die Bezirksliga und 2024/25 in die Landesliga führte.

Fußballerisch an seine Grenzen gestoßen

Die Geschichte des jungen Schiedsrichters ist eine ganz besondere, weil es ihn 2020 trotz einer längeren Pause zurück in den Fußball zog. Er wollte sich höhere Ziele stecken, obwohl ihm da eigentlich klar war, „dass es fußballerisch bei mir nichts wird“. Da kam er auf die Idee, als Schiedsrichter tätig zu werden. Referee Stefan Wagensohner schlug Ken Eichentopf dann bei seinem Heimatverein SpVgg Mauern vor. So wurde der in München lebende Schiri bei den Schwarz-Weißen im nordöstlichen Landkreis Freising heimisch. Ken Eichentopf und Bezirksliga-Schiedsrichter Wagensohner sind die Aushängeschilder der SpVgg Mauern im höherklassigen Amateurfußball.

Pokal-Halbfinale als vierter Offizieller

In der vergangenen Saison hatte Eichentopf schon einen großen Auftritt im Profifußball: Beim Halbfinale im bayerischen Toto-Pokal zwischen den Drittligisten Jahn Regensburg und 1860 München (0:1) stand er als vierter Offizieller vor 14.089 Zuschauern im Innenraum. „Bei so einer Kulisse sind die Zuschauer nur noch ein Hintergrundrauschen“, sagt Eichentopf über diese Erfahrung. Er erinnert sich aber auch daran, dass mit dem Anpfiff die Aufregung schnell verflogen war – und er seinen Job als vierter Offizieller zuverlässig erledigte.

Mit dem Aufstieg in die Bayernliga wird Eichentopf nun regelmäßig Spiele pfeifen, in denen mehrere Hundert Zuschauer zu Gast sind. Er ist damit auch eine Liga über der besten Herrenmannschaft des Landkreises (VfB Hallbergmoos, Landesliga) angekommen. Der Schiedsrichter rechnet aber nicht damit, dass der rasante Aufstieg der vergangenen Jahre so weitergeht. „Für den Profifußball bin ich vielleicht schon einen Tick zu alt“, sagt Eichentopf. Aber er wird natürlich sein Bestes geben – und wenn die Schiedsrichter-Beobachter ihn gut bewerten, muss die Bayernliga noch nicht das Ende seiner Karriere sein.

Der zweite Aufstieg von Ken Eichentopf ist der als Schiedsrichter-Assistent. Hier war er bereits in der Bayernliga unterwegs. Ab sofort gehört er zum Pool der Assistenten für die Regionalliga. Dort läuft es so, dass sich die eingeteilten Schiedsrichter für Regionalliga-Spiele ihre Assistenten aussuchen. Den 28-Jährigen kennt man in der Szene. „Natürlich wäre es da ein Traum, mal ein Spiel von 1860 im Grünwalder Stadion zu bekommen“, sagt Eichentopf.

Der Finanzberater ist privat solo und hat für eine Beziehung eigentlich auch gar keine Zeit. In der vergangenen Saison war er bei 97 Spielen im Einsatz. Manche fanden auch in der Gruppe Freising statt. „Wenn mich Obmann Stefan Gomm fragt, dann sage ich immer zu, wenn ich noch nichts anderes habe“, erzählt Ken Eichentopf. Denn: Auch unterklassige Spiele machen dem begeisterten Schiedsrichter Spaß. Eichentopf ist dann der Mann für spezielle Derbys oder die Relegation. „Relegationsspiele sind die geilsten Spiele des Jahres“, ist der Münchner überzeugt. Wenn für die Vereine so richtig viel auf dem Spiel steht, dann ist das auch für ihn eine Herausforderung, der er sich sehr gerne stellt.

Egal, ob Dorfplatz oder Hexenkessel

Für die Schiedsrichtergruppe Freising ist Ken Eichentopf ein Glücksfall. Wenn bei einem Relegationsspiel zur Kreisliga oder Kreisklasse vor 600 bis 1000 Zuschauern ein Bayernliga-Schiedsrichter auftaucht, dann ist der Respekt schon vor dem Anpfiff da. Und der 28-Jährige freut sich auf alle Spiele – egal, ob auf dem Dorfsportplatz oder im Grünwalder Stadion. Keine Frage: Auch in der Saison 2026/27 hat er eine spannende Reise vor sich.