Kemper schießt Goch ins Glück, Broekhuysen II vergibt Heimsieg

Das Hinspiel in der Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisliga B hat Concordia Goch gegen den TSV Nieukerk II verdient mit 4:1 (2:1) gewonnen. Dabei geriet der Anpfiff sogar noch kurzfristig in Gefahr.
Denn ein Gewitter verzögerte am Mittwochabend den Spielbeginn um fast 20 Minuten. Bereits in der Anfangsphase hatten die Gastgeber vor rund 200 Zuschauern drei glasklare Torchancen, doch einmal rettete der Pfosten und zweimal der TSV-Torhüter Yannik Diepers. Fast aus dem Nichts gingen die Nieukerker dann in Führung. Zunächst konnte der 57-jährige Concordia-Keeper Jörg Loosen einen von Roshan Olen Damocles geschossenen Foulelfmeter parieren, doch Joel Kleinmanns (18.) verwandelte im Nachschuss.
Die Gocher schüttelten sich, und Sebastian Kemper (28.), neben Diepers der beste Mann auf dem Platz, glich aus. Luca Schaap (36.) brachte die Gocher, die ohne ihren verletzten Spielertrainer André Küppers antreten mussten, kurz danach in Führung. Nach dem Seitenwechsel ging die Show des Sebastian Kemper weiter, denn mit zwei weiteren Treffern (54., 75.) besiegelte er den souveränen Sieg für Concordia Goch. Und der Erfolg hätte sogar noch höher ausfallen können.
„Das war ein verdienter Sieg für uns. Aber wir haben bis jetzt absolut noch nichts gewonnen, und die Partie in Nieukerk am Sonntag um 15 Uhr fängt mit 0:0 an. Wir werden unseren Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Als Motivationsmaßnahme ist Concordia-Urgestein Joachim Kolmer ins Trainerteam dazugestoßen", sagte André Küppers.
Im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga A empfing das zweite Team der Sportfreunde Broekhuysen die SV Bedburg-Hau vor etwa 250 Zuschauern zum Relegationsspiel, das mit einem gerechten 2:2 (0:0) endete. Und es entwickelte sich von Anfang an eine sehr gute und spannende Begegnung. Im ersten Spielabschnitt hatte die SV Bedburg-Hau mehr Ballbesitz. Die erste Halbzeit endete aber torlos.
Aber nach der Pause nahm die insgesamt faire Partie Fahrt auf. Simon Schoofs (52.) brachte die Gäste mit einem Schuss aus etwa 20 Metern in Führung. Doch fast im Gegenzug glichen die Broekhuysener durch Gian-Luca Vins (54.) aus. Mit einem beherzten Schuss unter die Latte sorgte Bernd van Bebber für die 2:1-Führung der Sportfreunde. Als alle mit einem Heimsieg der Broekhuysener rechneten, sorgte erneut Simon Schoofs (90.+2) mit einem eiskalt verwandelten, berechtigten Foulelfmeter für den gerechten Endstand. Im Rückspiel am Sonntag in Bedburg-Hau um 15 Uhr wird dann die endgültige Entscheidung über den Aufstieg fallen – vielleicht in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen.
„Das Remis geht in meinen Augen völlig in Ordnung. Wir hatten in Hälfte eins mehr vom Spiel, unser Gegner dafür in Hälfte zwei. Es war ein sehr gutes Spiel auf Augenhöhe. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Simon Schoofs. Unser Torjäger Patrick Janssen fällt definitiv am Sonntag aus. Auf jeden Fall wird das Rückspiel interessant und spannend", sagte SVB-Coach Sascha Lousée.