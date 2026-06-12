Kemper schießt Goch ins Glück, Broekhuysen II vergibt Heimsieg

Aber nach der Pause nahm die insgesamt faire Partie Fahrt auf. Simon Schoofs (52.) brachte die Gäste mit einem Schuss aus etwa 20 Metern in Führung. Doch fast im Gegenzug glichen die Broekhuysener durch Gian-Luca Vins (54.) aus. Mit einem beherzten Schuss unter die Latte sorgte Bernd van Bebber für die 2:1-Führung der Sportfreunde. Als alle mit einem Heimsieg der Broekhuysener rechneten, sorgte erneut Simon Schoofs (90.+2) mit einem eiskalt verwandelten, berechtigten Foulelfmeter für den gerechten Endstand. Im Rückspiel am Sonntag in Bedburg-Hau um 15 Uhr wird dann die endgültige Entscheidung über den Aufstieg fallen – vielleicht in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen.

Das sagt SVB-Trainer Sascha Lousée über das Unentschieden