Kempen/Krefeld: Die Favoriten geben sich im Kreispokal keine Blöße

Kreispokal Kempen/Krefeld: Favoritensiege auf ganzer Linie gab es in der dritten Pokalrunde auf Kreisebene. Daran änderte auch nichts, dass überall viele Spieler zum Einsatz kamen, die sonst nicht unbedingt erste Wahl sind beziehungsweise andere geschont wurden, verletzt waren oder aus arbeitstechnischen Gründen nicht zur Verfügung standen.
Landesligist SC Union Nettetal musste sich zwar mächtig strecken, behielt aber beim klassentieferen und sich gut verkaufenden Bezirksligisten TSV Bockum mit 2:1 die Oberhand. Hoch her ging es derweil beim Duell zweier B-Ligisten, das der SC Viktoria Krefeld gegen den FC Traar durch einen Elfmeter von Burak Yalcin für sich entschied (77.). Gelb-Rot sowie Rot gab es für Lars Drescher (Traar) und Massimo Figone (Viktoria) in der Nachspielzeit.
Der VfR Fischeln führte zur Halbzeit gegen den Ligakonkurrenten SSV Grefrath zwar mit 1:0, verlor aber noch deutlich mit 3:6. Außerdem sah Marc Jean Lacroix die Ampelkarte. Kuriosität am Rande: Bei Grefrath unterlief in der Schlussphase Christof Feyen ein Eigentor, bei Fischeln Hendrik Rouland. Ebenfalls mit 1:0 durch Gürhan Ger führte zur Pause der VfB Uerdingen auf dem Aschenplatz am Rundweg gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter OSV Meerbusch. Der legte später aber zu und siegte noch deutlich mit 4:1. VfB-Akteur Alexander Haybach sah die Rote Karte. Übrigens: Alle Platzverweise gelten auch für den Meisterschaftsbetrieb, die Sünder der Kreispokal-Spiele werden also in den kommenden Partien zuschauen müssen.
Der BV Union Krefeld zog unterdessen gegen Spielsport Schaag nicht unerwartet mit 1:3 den Kürzeren, die Oedter Borussia trotz Treffer von Jan Dominic Dickhoff und einem Eigentor von Julian Pachel mit 2:3 gegen Kaldenkirchen. Viktoria Anrath revanchierte sich dafür für die Heimschlappe am vergangenen Sonntag gegen den SC Schiefbahn (4:5) und schaltete den Nachbarn dieses Mal mit 3:1 aus.
Das Viertelfinale – die Gewinner sind direkt für den Niederrheinpokal qualifiziert –, das wahrscheinlich am 8. und 9. April ausgetragen wird, wurde darüber hinaus ebenfalls schon am Donnerstag ausgelost. In der Runde der letzten Acht kommt es zu diesen Partien: OSV Meerbusch - SSV Grefrath, TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria Anrath, Spielsport Schaag - VSF Amern und SC Viktoria Krefeld - SC Union Nettetal. Im Halbfinale der Frauen werden sich der FC St. Hubert und der Sieger aus Dülkener FC/Viktoria Anrath sowie der SC Krefeld 1905 und der Sieger aus BV Union Krefeld/Union Nettetal gegenüberstehen.