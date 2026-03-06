Kempen/Krefeld: Die Favoriten geben sich im Kreispokal keine Blöße Die Begegnungen im Achtelfinale des Kreispokals brachten zwar einige Platzverweise mit sich, aber am Ende keine Außenseiter-Erfolge. Der SSV Grefrath behält im Duell mit einem Ligakonkurrenten die Oberhand, der TSV Bockum verkauft sich gegen einen Landesligisten sehr teuer. von RP / Werner Fuck · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der OSV Meerbusch setzte sich am Ende souverän durch – Foto: Michael Zöllner

Kreispokal Kempen/Krefeld: Favoritensiege auf ganzer Linie gab es in der dritten Pokalrunde auf Kreisebene. Daran änderte auch nichts, dass überall viele Spieler zum Einsatz kamen, die sonst nicht unbedingt erste Wahl sind beziehungsweise andere geschont wurden, verletzt waren oder aus arbeitstechnischen Gründen nicht zur Verfügung standen.

Platzverweise über Platzverweise Landesligist SC Union Nettetal musste sich zwar mächtig strecken, behielt aber beim klassentieferen und sich gut verkaufenden Bezirksligisten TSV Bockum mit 2:1 die Oberhand. Hoch her ging es derweil beim Duell zweier B-Ligisten, das der SC Viktoria Krefeld gegen den FC Traar durch einen Elfmeter von Burak Yalcin für sich entschied (77.). Gelb-Rot sowie Rot gab es für Lars Drescher (Traar) und Massimo Figone (Viktoria) in der Nachspielzeit. Der VfR Fischeln führte zur Halbzeit gegen den Ligakonkurrenten SSV Grefrath zwar mit 1:0, verlor aber noch deutlich mit 3:6. Außerdem sah Marc Jean Lacroix die Ampelkarte. Kuriosität am Rande: Bei Grefrath unterlief in der Schlussphase Christof Feyen ein Eigentor, bei Fischeln Hendrik Rouland. Ebenfalls mit 1:0 durch Gürhan Ger führte zur Pause der VfB Uerdingen auf dem Aschenplatz am Rundweg gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter OSV Meerbusch. Der legte später aber zu und siegte noch deutlich mit 4:1. VfB-Akteur Alexander Haybach sah die Rote Karte. Übrigens: Alle Platzverweise gelten auch für den Meisterschaftsbetrieb, die Sünder der Kreispokal-Spiele werden also in den kommenden Partien zuschauen müssen.