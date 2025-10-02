 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Es geht um News.
Es geht um News. – Foto: Ludwig Sauels

Kempen-Krefeld: So kommt ihr an die FuPa-News auf WhatsApp

FuPa präsentiert News aus dem Fußballkreis Kempen-Krefeld auf WhatsApp - jetzt folgen!

FuPa präsentiert ab sofort auch Neuigkeiten zum Fußballkreis Kempen-Krefeld auf WhatsApp. Um keine News mehr zu verpassen, tretet dem WhatsApp-Kanal bei!

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

Übrigens: Sobald ihr dem Kanal beigetreten seid und oben rechts die Glocke aktiviert, erhaltet ihr auch Push-Benachrichtigungen bei neuen Beiträgen. Langfristig sollen die WhatsApp-Kanäle die Nachfolger unserer Facebookseiten werden. Daher sind wir um jedes Abo und jede Empfehlung dankbar.

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

Kennt ihr schon die FuPa-Podcasts?

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

FuPa Niederrhein streamt auf YouTube - folgt uns!

Damit die Redaktion von FuPa Niederrhein mehrere Spiele parallel live streamen kann, gibt es zwei neue YouTube-Kanäle, auf denen ausschließlich gestreamt wird - bitte abonnieren!

>>> FuPa Live 1 auf YouTube

>>> FuPa Live 2 auf YouTube

>>> FuPa Niederrhein Hauptkanal

In der App könnt ihr nach @FuPaLive1 bzw. @FuPaLive2 suchen.

Werde FuPa-Fotograf

Die FuPa-Fotografen sind Woche für Woche auf den Sportplätzen der Region unterwegs und schießen dabei tausende Fotos auf den Amateursportplätzen am Niederrhein. Diese Bilder teilen sie mit der gesamten FuPa-Community. So funktioniert es

