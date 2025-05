Kempen-Krefeld hofft auf Willich und TSV Bockum - Abstieg komplex

Der Klassenerhalt von Boisheim scheint in der Kreisliga A unrealistisch. – Foto: Michael Locke

Für den Fußballkreis Kempen-Krefeld ist es entscheidend, wie viele Teams aus der Bezirksliga absteigen, damit Folge-Abstiege und -Aufstieg geklärt sind. Mit dem SC Waldniel steht ein Bezirksliga-Absteiger sicher fest, auch die DJK/VfL Willich könnte es erwischen (aktuell auf einem Abstiegsplatz). Beim TSV Bockum ist die Lage besser, hier droht nur noch die Relegation. Das hat Folgen für die Bezirksliga:

So oder so, es steigen zwei Teams sicher aus der Kreisliga A ab. Auch wenn es bei einem Bezirksliga-Absteiger (Waldniel) bleibt, steigen nur zwei Teams in die Kreisliga B ab, weil die Kreisliga A Kempen-Krefeld vom vermehrten Aufstieg profitiert: Meister und Vizemeister steigen in die Bezirksliga auf, deshalb reduziert sich die Zahl der Absteiger um eins. Steigt also neben Waldniel auch noch Willich/Bockum ab, werden drei Teams aus der Kreisliga A in die Kreisliga B absteigen. Tritt der aktuell eher unwahrscheinliche Fall ein und Waldniel, Willich und Bockum müssen in die Kreisliga A runter, wird es keine fünf (ohne Vizemeister-Aufstieg), sondern maximal vier Abstiegsplätze zur Kreisliga B geben. Vizemeister der Kreisliga C könnte aufsteigen, weniger Absteiger in der Kreisliga B