Kempen-Krefeld hofft auf Willich, Uerdingen & Bockum - Abstieg komplex

Der Klassenerhalt von Boisheim scheint in der Kreisliga A unrealistisch. – Foto: Michael Locke

Für den Fußballkreis Kempen-Krefeld ist es entscheidend, wie viele Teams aus der Bezirksliga absteigen, damit Folge-Abstiege und -Aufstieg geklärt sind. Mit dem SC Waldniel steht ein Bezirksliga-Absteiger sicher fest, auch die DJK/VfL Willich könnte es erwischen (aktuell auf einem Abstiegsplatz). Beim VfB Uerdingen und TSV Bockum ist die Lage besser, hier droht nur noch die Relegation. Das hat Folgen für die Bezirksliga:

So oder so, es steigen zwei Teams sicher aus der Kreisliga A ab. Auch wenn es bei einem Bezirksliga-Absteiger (Waldniel) bleibt, steigen nur zwei Teams in die Kreisliga B ab, weil die Kreisliga A Kempen-Krefeld vom vermehrten Aufstieg profitiert: Meister und Vizemeister steigen in die Bezirksliga auf, deshalb reduziert sich die Zahl der Absteiger um eins. Steigt also neben Waldniel auch noch Willich/Uerdingen/Bockum ab, werden drei Teams aus der Kreisliga A in die Kreisliga B absteigen. Tritt der aktuell eher unwahrscheinliche Fall ein und Waldniel, Willich und Uerdingen/Bockhum müssen in die Kreisliga A runter, wird es keine fünf (ohne Vizemeister-Aufstieg), sondern maximal vier Abstiegsplätze zur Kreisliga B geben. Vizemeister der Kreisliga C könnte aufsteigen, weniger Absteiger in der Kreisliga B