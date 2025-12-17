Kempen-Krefeld bildet im Januar neue Schiedsrichter aus

Im Fußballkreis Kempen-Krefeld beginnt am Montag, 19. Januar 2026, ein Lehrgang für neue Fußballschiedsrichter. Den Abschluss des Lehrgangs bildet am Samstag, 7. Februar, von 10 bis 14 Uhr ein Regeltest (Prüfung) mit 30 Fragen sowie einer Überprüfung der sportlichen Leistungsfähigkeit. Insgesamt sind sieben Schulungsabende vorgesehen, wobei vier Schulungen online und drei in Präsenz stattfinden. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die Teilnahme an mindestens sechs Schulungsterminen. Die Präsenzveranstaltungen und die Prüfung finden auf der Sportanlage des SV Thomasstadt Kempen am Schwimmbad „Aqua Sol“ statt.

Die Teilnahme am Lehrgang ist kostenlos. Der Lehrgang richtet sich an interessierte Sportlerinnen und Sportler ab 14 Jahren. „Wir freuen uns aber auch über ältere Sportfreunde, die ihre aktive Karriere beendet haben und trotzdem am Ball bleiben wollen. Gerade für diese Sportler bietet sich mit dem Einstieg ins Schiedsrichterwesen eine gute Gelegenheit“, sagt Kreisschiedsrichterobmann Andreas Kotira vom SC St. Tönis.

Neben den Spielleitungen bietet das Schiedsrichterwesen einige Extras. Es gibt freien Eintritt zu allen Spielen der Fußballbundesliga und den Spielklassen darunter. Spielleitungen werden mit Spesen honoriert und es gibt einen Fahrtkostenersatz. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist für Schiedsrichter in der Regel kostenlos. Der Club stellt den Referees zudem oft auch die Ausrüstung wie Hose, Schiedsrichtertrikot und Stutzen. Die Schiedsrichtervereinigung bietet regelmäßig Fortbildungen an, zwei- oder dreimal im Jahr werden gemeinsame Freizeitaktivitäten angeboten.

Anmeldungen zum Lehrgang sind ab sofort bis Freitag, 16. Januar 2026, unter neulingslehrgang@sr-kempenkrefeld.de möglich. Unter dieser Adresse kann man auch weitere Informationen anfragen. Geleitet wird der Lehrgang von Jungschiedsrichterreferent Robin Seifert (Borussia Oedt)