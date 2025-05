Kempen kann großen Schritt zum Aufstieg machen

Weil es mit der Schützenhilfe nicht klappte, blieb es im Aufstiegsrennen der Kreisliga A für den Zweiten SV Thomasstadt Kempen, der seine Aufgabe am vergangenen Wochenende gegen die VSF Amern II souverän löste (5:0), bei einem Drei-Punkte-Vorsprung auf den TSV Kaldenkirchen. Der besiegte nämlich nach einer starken Vorstellung den Primus SC Union Nettetal II und verbleibt in Lauerstellung. Die Nettetaler mussten derweil ihre Aufstiegsfeier verschieben, wollen diese aber am Sonntag gegen den SV Vorst nachholen.