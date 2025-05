Kempen im Lokalderby in Hüls gefordert, Nettetal mit erneutem Anlauf

Bereits am Donnerstag startet der 32. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld in das Wochenende: Mit dem in der Rückrunde bislang noch ungeschlagenen Hülser SV und Aufstiegsaspirant SV Thomasstadt Kempen stehen sich die beiden besten Mannschaften des zweiten Saisonabschnitts gegenüber. Einen Tag darauf kommt es derweil zum Abstiegs-Kracher zwischen den Aufsteigern TSV Boisheim und KTSV Preußen Krefeld, bei denen beide Kontrahenten zwingend auf drei Zähler angewiesen sind. Tabellenführer SC Union Nettetal II kann derweil im Heimspiel gegen den SV Vorst, nach der 2:4-Pleite im Topspiel gegen den TSV Kaldenkirchen in der Vorwoche, den vorzeitigen Aufstieg im zweiten Versuch unter Dach und Fach bringen.

Aufstiegsanwärter SV Thomasstadt Kempen gastiert bereits am Donnerstag bei Lokalkontrahent Hülser SV und steht dabei vor einer schwierigen Aufgabe. Zwar weisen die Hausherren mit 54 Punkten auf der Habenseite bereits einen Rückstand von 19 Zählern auf den Konkurrenten aus der Thomasstadt aus, durch eine Erfolgsserie von mittlerweile 15 Spielen in Folge ohne Niederlage konnte sich der HSV allerdings bis auf den vierten Tabellenrang hocharbeiten und ist als einziges Team in der Rückrunde unbesiegt. Durch diese Serie stellen die Grün-Weißen die zweitbeste Rückrunden-Bilanz, einzig eine Mannschaft war in der zweiten Saisonhälfte noch erfolgreicher: Der Rivale aus Kempen.

Der SVT, der in der Rückserie einzig gegen Spitzenreiter SC Union Nettetal II das Nachsehen hatte und in elf der 14 Auftritte als Sieger vom Platz ging, belegt mit 35 Punkten den Platz an der Sonne in der Rückrunden-Tabelle. Im regulären Tableau folgt der Top-Aufsteiger Ligaprimus Nettetal auf Rang zwei, dicht gefolgt von Aufstiegskonkurrent TSV Kaldenkirchen. Da der TSV lediglich drei Punkte hinter den Kempener zurückliegt, sind die Blau-Roten im Duell beim Kontrahenten aus Hüls auf einen Auswärtsdreier angewiesen. Andernfalls könnte der Traum vom direkten Bezirksliga-Durchmarsch in Gefahr geraten. Für Gastgeber Hüls dagegen geht es darum, die Erfolgsserie weiter auszubauen und sich an der deftigen 1:5-Klatsche im Hinspiel zu revanchieren.

Mit den Aufsteigern KTSV Preußen Krefeld und TSV Boisheim sowie den beiden Tabellennachbarn TIV Nettetal und VfR Fischeln II stehen sich gleich vier abstiegsbedrohte Teams am Freitagabend gegenüber. Zum direkten Abstiegs-Kracher kommt es dabei in Krefeld, schließlich empfängt Tabellenschlusslicht Preußen Krefeld den direkten Konkurrenten aus Boisheim, der einzig drei Zähler vor dem Mitaufsteiger auf dem vorletzten Platz rangiert.

Dabei sind beide Kontrahent zwingend auf drei Punkte angewiesen, schließlich könnten im Falle einer Niederlage oder einer Punkteteilung der Abstieg für die beiden Kellerkinder vorzeitig feststehen. Demnach ist es so gut wie sicher, dass beide Mannschaften alles mögliche dafür tun werden, um am Freitag einen Sieg zu verbuchen. Ähnlich war es auch im Hinspiel, als der TSV schlussendlich mit einem knappen 3:2-Erfolg die Nase vorne hatte.

Parallel kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber TIV Nettetal und der Landesliga-Vertretung des VfR Fischeln, die ebenfalls mitten drin im Abstiegskampf stecken. Während der TIV mit 32 Punkten auf der Habenseite einen Relegationsrang belegt, weist der VfR einen Vorsprung von lediglich zwei Punkten auf den direkten Konkurrenten auf. Aufgrund der Punkte-Ausbeute der vergangenen Wochen sind es aber die Hausherren, die mit mehr Selbstvertrauen in die Begegnung gehen dürften, schließlich gewann der TIV zuletzt zweimal in Serie und verbuchte aus den vergangenen fünf Partien starke zehn Punkte.

Fischeln hingegen kommt im selben Zeitraum einzig auf vier gesammelte Zähler, kann aber mit einem Auswärtserfolg beim Verfolger den Klassenverbleib zu gut wie sichern. Im Hinspiel behielten die Grün-Weißen zudem mit 4:2 die Oberhand und werden auch im Wiedersehen am Freitag alles daran setzen, um mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise aus Nettetal antreten zu können.

Niederkrüchten will Top-Form bestätigen, Kaldenkirchen in Amern zu Gast

Mit dem SC Niederkürchten empfängt die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga den fünftplatzierten SSV Strümp am Freitag. Durch beachtliche sieben ungeschlagene Spiele in Folge und 19 eroberten Zählern konnten sich die Blau-Gelben bis auf den elften Tabellenplatz hocharbeiten und somit erreichen, was vor wenigen Wochen keiner für möglich gehalten hätte.

Denn nach 25 absolvierten Spieltagen stellten die Krüchtener mit gerade einmal 19 Punkten auf der Habenseite das Ligaschlusslicht, ehe die Erfolgsserie des SC begann. Aus den folgenden sieben Spielen verbuchte der SC so viele Punkte wie aus den vorigen 25 Auftritten zusammen, ging dabei in sechs Spielen als Sieger vom Platz.

Mit dem SSV Strümp gastiert nun ein Kontrahent aus der oberen Tabellenhälfte beim Abstiegskandidaten, aufgrund der Erfolgsserie und des aufgebauten Selbstvertrauens der Krüchtener scheinen die Karten aber dennoch offen zu sein. Denn auch im Hinspiel taten sich die Strümper bereits schwer, kamen schlussendlich nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Und auch in den vergangenen Wochen waren die Rot-Weißen außer Form, stellten vor dem knappen 2:1-Erfolg über den TSV Bockum II in der Vorwoche die schwächste Bilanz aller 18 Mannschaften aus den vergangenen fünf Spielen. Fest steht in jedem Fall, dass die Hausherren mit einem Heimdreier die Rückrunde krönen und den Klassenverbleib so gut wie sichern könnten, Strümp dagegen will Tabellenrang fünf verteidigen.

Bockum braucht Zählbares, Matchball für Nettetal

Im ersten Sonntagsspiel empfängt Abstiegskandidat TSV Bockum II Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn und kann sich eine Nullnummer wie beim Hinspiel nicht erlauben. Dieses trat die Bezirksliga-Vertretung des TSV nämlich garnicht erst an und verlor die Partie somit auf dem Papier mit 0:2. Am Sonntag kann sich der Gastgeber einen solchen Nichtantritt alleine aufgrund der engen Ausgangslage nicht erlauben, schließlich steht der TSV punktgleich mit Verfolger Amern einen Platz vor der Grauzone. Demnach sind die Hausherren gegen Schiefbahn zwingend auf drei Punkte angewiesen, sonst könnte der Absturz auf die Abstiegsränge drohen.

Für die Gäste geht es stattdessen darum, eine schwache Rückrunde, in der mehr Niederlagen als Siege eingesteckt werden mussten, durch einen Auswärtsdreier ein wenig aufzuwerten. Zugleich könnten die Rot-Weißen durch einen Erfolg den fünften Tabellenplatz zurückerobern, was an sich genug Ansporn sein dürfte. Da die beiden Kontrahenten in der Rückrunden-Tabelle einzig fünf Zähler auseinander stehen und zuletzt jeweils mit Formschwankungen zu kämpfen, ist ein Ausgang der Partie nur schwer vorhersehbar.

Währenddessen ist die Favoritenrolle im Aufeinandertreffen zwischen Ligaprimus SC Union Nettetal II und Kontrahent SV Vorst eindeutig verteilt. Die Hausherren, die nach der bitten 2:4-Pleite gegen Lokalkontrahent TSV Kaldenkirchen in der Vorwoche die vorzeitige Aufstiegschance verspielten, wollen selbiges nun auf heimischen Rasen gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Vorst nachholen. Die Gäste hingegen stellen mit vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligaauftritten die zweitschwächste Bilanz aller Teams und gehen demnach als klarer Underdog in die Begegnung gegen den Spitzenreiter.

Auch im Hinrunden-Duell hatte der SV bereits mit 1:4 eindeutig das Nachsehen. Während die Blau-Gelben Gastgeber also mit einem erneuten Erfolg im Rückspiel den Bezirksliga-Aufstieg und, je nach Abschneiden des Verfolger Thomasstadt Kempen, auch die vorzeitige Meisterschaft bejubeln können, befindet sich der Gegner aus Vorst im Niemandsland der Tabelle auf Rang neun.

Nachbarschaftsduell in Krefeld und Anrath

Mit den Abstiegskandidaten FC Hellas Krefeld und SC Rhenania Hinsbeck sowie den beiden formstarken Kontrahenten SC Viktoria 07 Anrath und TSV Meerbusch III stehen sich abschließend zwei unmittelbare Tabellennachbarn gegenüber. Zwar steht der FC Hellas nach dem 5:2-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den VfR Fischeln II auf einem ordentlichen zehnten Tabellenplatz, weist aber dennoch lediglich vier Punkte Vorsprung auf die Grauzone vor.

Kontrahent Hinsbeck folgt hingegen mit 33 gesammelten Punkten auf Rang 13, punktgleich mit Relegationsplatz 15. Für beide Mannschaften geht es im direkten Duell am Sonntag nun also darum, Big-Points im Kampf um den Klassenerhalt einzuheimsen. Während die Hausherren diesen durch einen Heimsieg bereist sichern könnten, will die Rhenania durch einen Auswärtserfolg auf die Blau-Weißen aufschließen und nach wie vor auf einem Nicht-Abstiegsrang verbleiben.

Auch mit Gastgeber Viktoria Anrath und der Drittvertretung des TSV Meerbusch treffen zwei Konkurrenten aus der selben Tabellenregion zeitgleich aufeinander. Die Hausherren, die mit 49 gewonnen Zählern zurzeit Rang sechs belegen, wollen nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Schiefbahn in der Vorwoche den fünften Tabellenrang zurückerobern und den 3:1-Hinspiel-Erfolg wiederholen.

Der TSV hingegen kann durch einen Auswärtsdreier auf einen Zähler zum Kontrahenten aufschließen und an die starke Form der vergangen Wochen anknüpfen: Aus den vergangenen fünf Ligaduellen sammelten die Schwarz-Gelben zehn Zähler. Wer nach 90 Minuten die Nase vorne haben wird, bleibt somit abzuwarten. Fest steht stattdessen, dass sich beide Konkurrenten nichts schenken werden.