Kempen gelingt tief in der Nachspielzeit die Überraschung

Der OSV Meerbusch hat in der Bezirksliga, Gruppe 3 die Herbstmeisterschaft perfekt ge- macht. Aber ein Sieg mit 16:0 fällt, auch wenn gegen das abgeschlagene und sieglose Schluss- licht SV Lürrip, doch gewaltig aus dem Rahmen.

Da ist Unterlegenheit wohl das falsche Wort für den Gegner, sondern eher Kapitulation. Neuwerk bleibt nach einem Erfolg über den 1. FC Viersen aber dran, während die Odenkirchener böse patzten – und das nicht zum ersten Mal. Verfolger Brüggen hat seine Chancen gewahrt, weil er einen 0:2-Rückstand in den letzten 14 Minuten noch zum 4:2 drehte.

Thomastadt Kempen überrascht

Die Überraschung des Spieltags, dem letzten in diesem Jahr, vermeldet der SV Thomasstadt Kempen. Er gewann durch ein Tor von Luca Küppers tief in der Nachspielzeit in Odenkirchen mit 2:1 und geht mit einem Fünf-Punkte-Polster auf den Viertletzten in die Winterpause. Der 30-Jährige, erst in der 87. Minute eingewechselt, traf per Freistoß. Sieben Zähler sind es für die Bockumer nach unten, die den 1. FC Mönchengladbach klar in die Schranken verwiesen.

Nach einem Doppelpack von Lucas Noczenski hatte die Zweitvertretung des SC St. Tönis eine weitere Überraschung gegen ein Team von vorne ganz dicht vor Augen. Aber ein Freistoß von TuRa-Goalgetter Nils Bonsels und ein Patzer des SC-Keepers brachte die Brüggener wieder auf den Geschmack und ins Spiel. Keinen Sieger gab s beim 1:1 des VfR Fischeln gegen den SSV Grefrath. Der zog durch Lukas Hanssen per Foulelfmeter nach vorne, versäumte es danach aber trotz guter Möglichkeiten, für eine Vorentscheidung zu sorgen und musste durch den ersten Ballkontakt des eingewechselten Denis Shabani den insgesamt nicht unverdienten Ausgleich kassieren. Unter dem Strich war es aber das fünfte Spiel des SSV hintereinander ohne Niederlage. Die Letzte gab es am 2. November in Tönisberg.

Tönisberg hört viel zu früh auf

Die Tönisberger, durch viele Ausfälle arg gebeutelt, gingen beim CSV Marathon Krefeld zwar in Führung, stellten danach aber das Fußballspielen eher ein. Deshalb ließen sich die lauf- und kampfstarken Özkaya-Schützlinge auch nicht zweimal bitten und hatten beim Abpfiff die Nase deutlich vorn. Damit holten die Krefelder von den jüngsten möglichen 15 Punkten insgesamt 13. Da denkt keiner mehr, bei zehn Zählern Abstand nach ganz hinten, an Abstiegskampf oder die Sorgen vor einigen Wochen.