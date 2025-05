Kemnath verabschiedet sich aus Dreikampf um Platz 2

Weiterhin mega spannend bleibt das Hauen und Stechen im Tabellenkeller. Engültig in Sicherheit ist nur der SV 08 Auerbach II (8./33 - 4:3 gegen Pressath), der bei vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang 12 die Schäfchen vor dem letzten Spieltag endgültig ins Trockene gebracht hat. Vier Teams hingegen können sich immer noch nicht zurücklegen, müssen immer noch zittern und deshalb am letzten Spieltag noch einmal alles raushauen. Über die beste Ausgangslage verfügen der VfB Mantel (9./32 - 5:0 gegen "Upo" II) und der SV Riglasreuth (10./32 - 2:1 in Freihung), denen zum Finale ein Punkt reichen würde, um über dem Strich zu stehen. Zum Siegen verdammt sind am nächsten Wochenende hingegen die SG Seugast/Schlicht II (11./29 - 0:2 gegen Immenreuth) und die DJK Ebnath (12./29 - 0:1 in Neusorg).

Im Überblick die Matches der Runde 25 in der Kreisklasse West: