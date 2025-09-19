Kemnath packt Diendorf – jetzt wartet Primus Haselbach

Nachholspiel am Mittwoch







Knappe Kiste in Diendorf! Das heimische Kellerkind stand am Ende mit leeren Händen da. Jan Kasseckert brachte den SV Kemnath mit einem Doppelpack (28./60.) auf die Gewinnerstraße. Spannend wurde es wieder, als Julian Lobinger (66.) den Anschlusstreffer für Diendorf erzielte. Zu mehr sollte es für den Gastgeber jedoch nicht mehr reichen. Die Gäste vom Buchberg bringen sich durch den Dreier in Lauerstellung zur den Spitzenteams.





Die Begegnungen des 10. Spieltags







Derby-Time! Der TSV Stulln (9., 9) macht zum zehnten Spieltag der Saison den Gastgeber für den 1. FC Schmidgaden (5., 12). Beide Teams mussten zuletzt eine hohe Niederlage einstecken. Die Hausherren der kommenden Partie gaben sich beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II mit 9:0 geschlagen, während Schmidgaden gegen den TSV Detag Wernberg beim 5:0 keinen Punkt ergattern konnte.







Beim TSV Detag Wernberg (8., 10) ist am Samstag Aufsteiger DJK Dürnsricht-Wolfring (10., 8) zu Gast. Beide Kontrahenten konnten sich am vergangenen Spieltag die Maximalausbeute einholen: Der TSV holte sich den Dreier beim 1. FC Schmidgaden ein, während die DJK sich die Punkte gegen den TSV Nittenau auf heimischem Terrain sichern konnte.





Ebenfalls bereits am Samstag erwartet die SG Silbersee 08 (7., 11) den SC Katzdorf (6., 12). Silbersee konnte sich am vergangenen Wochenende beim SV Kemnath a.B. keine Punkte sichern, doch auch der SC Katzdorf musste sich daheim dem TV Nabburg geschlagen geben.





Der TSV Dieterskirchen (14., 3) tritt am zehnten Spieltag beim TSV Nittenau (13., 5) an. Der TSV musste sich zuletzt gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring eine Niederlage eingestehen, doch auch Dieterskirchen konnte sich am vergangenen Wochenende gegen den SV Diendorf keine Punkte einholen.







Der SV Haselbach (1., 27) empfängt den SV Kemnath a.B. (4., 18) am zehnten Spieltag der Saison. Mit einem klaren Heimsieg sicherte sich der SV Kemnath a.B. vor Wochenfrist den Dreier gegen die SG Silbersee 08 - und war dann auch beim Nachholspiel unter der Woche beim SV Diendorf erfolgreich. Doch auch Spitzenreiter Haselbach konnte sich am letzten Spieltag knapp die Maximalausbeute beim FC OVI-Teunz sichern und trägt weiterhin die weiße Weste.







Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 23) ist am kommenden Sonntag zu Gast beim TV Nabburg (3., 20). Die Hausherren der Partie konnten sich zuletzt die Punkte beim SC Katzdorf einholen, während sich die Schwandorfer mit einem klaren Heimsieg die volle Ausbeute gegen den TSV Stulln einheimsen konnten.







Der SV Diendorf (12., 7) empfängt den FC OVI-Teunz (11., 8) am zehnten Spieltag der Saison. Diendorf musste sich im Nachholspiel dem SV Kemnath geschlagen geben, und auch der FC OVI-Teunz war am vergangenen Spieltag gegen den SV Haselbach unterlegen. Wer zeigt die richtige Reaktion?