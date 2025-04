Kemnath löst Ticket für Bezirksliga-Relegation

Der TSV Detag Wernberg und Meister 1. FC Schwarzenfeld lieferten den 160 Fans am Samstag eine Partie auf Augenhöhe. Die Gäste gingen durch Timon Porcher in der 31. Minute in Front, doch Thimo Luff brachte in der 38. Minute den Ausgleichstreffer. Das Eigentor von Thomas Bayerl in der 43. Minute sorgte für das 2:1. Alexander Luff musste in der 74. Minute durch die Ampelkarte vom Feld, dafür netzte Marius Stangl in derselben Spielminute zum 2:2 ein. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Konstantin Laußer, Daniel Saleki







Die SG Pertolzhofen/Niedermurach konnte sich vor 120 Besuchern nicht gegen den angereisten SV Diendorf durchsetzen. Bis zur 81. Minute kam keiner der beiden Kontrahenten zum Abschluss, doch dann netzte Alexander Kleierl für den SV ein, was zugleich der Siegestreffer in der Partie war. Stefan Luber von den Gastgebern sah in der 83. Minute die rote Karte. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Georg Dietlinger, Franz Hutter







Beim TSV Nittenau blieben die Punkte am vergangenen Sonntag auf heimischem Terrain. Zu Gast war der TSV Stulln, der sich vor 100 Zuschauern geschlagen geben musste. Vincent Plötz brachte die Hausherren in der 17. Minute in Front, Nico Decker versenkte zwei Buden in Folge (20., 24.) und David Daske legte in der 38. Minute noch einen Treffer drauf. Zum letzten Mal in der Partie ging das Leder in der 80. Minute, durch Elfmeter, ausgeführt von Paul Flierl vom TSV Stulln, ins Netz. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Julien Popko, Leonhard Lipfert







Mit je einem Punkt begnügten sich der TV Nabburg und der 1. FC Schmidgaden vor 70 Zuschauern. In der 53. Minute brachte Sebastian Rewitzer die Gäste in Front, doch die Nachspielzeit (90.+3.)brachte dank Tarkan Özdemir, den Ausgleich mit sich. Schiedsrichter: Stefan Grau, Sebastian Hutzler, Heinrich Kurzendorfer







Ebenfalls im Remis trennten sich der SV Haselbach und der angereiste FC OVI-Teunz vor 110 Schaulustigen. Mit einem Elfer in Front, gingen die Gäste durch Sebastian Nirschl in der 41. Minute, doch kurz nach Wiederanpfiff (47.) erzielte Josef Wifling den Ausgleichstreffer. In der 68. Minute sah Daniel Augustin vom FC die Zehn-Minuten-Auszeit, was den Spielstand nicht beeinflusste. Schiedsrichter: Max Piendl, Konrad Heuberger, Jonah Zollner







Mit einem torlosen Remis mussten sich die 100 Zuschauer beim SV Kemnath a.B. am vergangenen Sonntag zufriedengeben. Zu Gast war die SG Silbersee 08. Dennoch hat der Gastgeber das Ticket für Bezirksliga-Relegation damit sicher. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Sebastian Schindler, Patrick Will







Mit sechs Treffern brachte der SC Katzdorf seine 100 Fans zum Jubeln. Der angereiste TSV Dieterskirchen konnte keine Chance verwerten und rutscht auf Rang 13 ab. Markus Feigt netzte zwei Buden in Folge ein (12., 38.), dann legte Maximilian Wagner in der 53. Minute noch einen Treffer drauf, bevor erneut Markus Feigt den Abschluss erzielte (57.) Oliver Graßl schob in der 77. Minute ebenfalls für die Hausherren ein und Julian Götz erzielte den letzten Treffer der Partie in der 80. Minute. Schiedsrichter: Michael Schießl, Benjamin Brauner, Luisa Rittner