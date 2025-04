Kemnath a.B. will den ersten Matchball nutzen

Die Meisterfrage in der Kreisliga West ist geklärt und nun gilt es noch zu klären, wer als Zweiter in die Bezirksliga-Relegation darf. Alle Trümpfe in der Hand hält der SV Kemnath a.B., der an diesem Wochenende alles klarmachen will. Zu Gast am Buchberg ist am Sonntag die SG Silbersee. Kemnaths einzig verbliebener Konkurrent TSV Detag Wernberg ist bereits am Samstag gefordert – daheim gegen Meister 1. FC Schwarzenfeld.