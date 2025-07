Kemnath: 7 Jugendspieler integrieren und attraktiven Fußball bieten

„Platz 4 belegt schließlich mit dem SVSW Kemnath (4./30) eine Mannschaft, die im Kreis der Aufstiegsaspiranten erwartet wurde, nach einem glänzenden Saisonstart allerdings ein wenig den Anschluss verloren hat, im Buhlen um zumindest den Relegationsplatz aber noch immer kräftig mitmischt. Möglichst viel in der Restrückrunde punkten lautet also die Devise des Trabitz-Verfolgers, denn bekanntlich nimmt neben allen Zweiten der Kreisklasse auch der punktbeste Dritte der drei Ligen an den Aufstiegsspielen teil (er trifft auf den 13. der Kreisliga Nord)“, so schrieb FuPa in seinem traditionellen Rückblick auf die bis zur Winterpause absolvierten Matches der letzten Saison. Doch die restlichen Partien der Spielzeit 2024/25 ab dem März dieses Jahres brachten nicht mehr die für einen Aufstiegsplatz notwendigen Zähler. So belegten die ambitionierten Schwarz-Weißen am Ende einer von Aufs und Abs durchzogenen Saison Rang 4, letztlich betrug der Abstand auf den zweitplatzierten SV Neusorg 4 Punkte, 48 Zähler auf der Habenseite sollten auch nicht reichen, um als bester Dritter aller drei Kreisklassen noch auf den Relegations-Zug aufzuspringen.

Nachdem man sich im November 2024 von Cheftrainer Jürgen Kost getrennt hatte, sprang wieder einmal Tobias Gradl (33) in die Bresche, in der Winterpause machten ihn die Verantwortlichen dann zum Cheftrainer, zunächst bis Saisonende. Nun schenkt man Gradl auch in der neuen, kommenden Spielzeit das Vertrauen. Nach dem doch gelungenen Amtsantritt wurde seine Zusammenarbeit mit dem Verein verlängert. Gradl, der in Kemnath schon mehrere Jahre als spielender Co-Trainer wirkte, setzt auf eine strukturierte und körperlich intensive Vorbereitung: „Gerade in den unteren Ligen entscheidet oft die Fitness über Punkte“, erklärt er. Der Höhepunkt der Vorbereitungsphase liegt nun schon hinter den Seinen, bei einem Trainingslager im österreichischen Stubaital arbeiteten 30 Spieler an ihrer Athletik und förderten den Teamgeist.

Setzt man bei der Trainerposition also auf Bewährtes, steht ab sofort an der Spitze der Fußballabteilung ein neues Gesicht. Mit dem bisherigen Teammanager Mike Raps (45) - er trägt zudem schon viele Jahre das SVSW-Trikot - übernimmt ein neuer Spartenleiter, der nicht nur organisatorische Fähigkeiten, sondern vor allem auch Begeisterung für den Sport mitbringt. „Struktur und Herzblut – das passt perfekt zu unserem Weg“, so heißt es aus Vereinskreisen.