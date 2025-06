Kemeler Krönung nach Klasse-Runde

Zurück in der A-Liga: Die Fußballer des TuS Kemel bejubeln ihr Meisterstück in der B-Liga Rheingau-Taunus. Foto: TuS

Heidenrod. Die erste Saisonniederlage erst am 27. April, seit dem 12. Spieltag durchgehend Tabellenführer, zwischenzeitlich zwölf Spiele in Folge gewonnen: Die B-Liga-Fußballer des TuS Kemel spielten eine herausragende Saison, konnten am letzten Spieltag schließlich die Meisterschaft bejubeln. „Wir sind zum Schluss über die Ziellinie gerutscht“, durfte auch TuS-Trainer Karl Stern nach dem finalen 3:1 über die TSG Wörsdorf II auch erst mal durchschnaufen. Denn am Ende wurde es noch mal knapp – mit der JSG Aarbergen und dem SC Daisbach hatten die Heidenroder zwei starke Konkurrenten im Nacken. „Hochverdient“, hebt Stern jedoch hervor. Nach dem Abstieg vor zwei Jahren führte der 62-Jährige die Kemeler nun wieder zurück in die A-Liga.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Wenn Stern in seiner langen Trainerlaufbahn etwas vorweisen kann, dann sind es Aufstiege. Etwa bei Nachbar SG Laufenselden, dem TuS Huppert, dem VfB Westend oder in seiner Zeit als Spielertrainer beim GSV Born hatte Stern mit seinen Teams nach Saisonende einiges zu feiern. Seine Zeit in Kemel sei jedoch nun beendet, lässt der erfahrene Coach durchblicken. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir dieses Projekt in die Kreisoberliga bringen können. Zum ersten Mal im Leben habe ich jedoch Zweifel, dass das mit mir zu erreichen ist, da ich fix und fertig bin“, gesteht Stern, der nach eigenen Angaben nun beim FSV Welterod in der B-Liga Rhein-Lahn einsteigen wird. Mit Andreas Peiter steht Sterns Nachfolger bereits fest.

„Es waren zwei tolle Jahre. Ich bin mega-stolz auf alle Leute im Verein, wie sie mitgezogen haben“, lässt Stern Revue passieren. Nach 73 Punkten und Platz vier in der vergangenen Spielzeit schaltete der TuS in der abgelaufenen Spielzeit noch mal einen Gang höher. „Ich bin unfassbar glücklich darüber, Teil dieser großen Familie gewesen zu sein“, betont Stern. Dessen Team ab dem 12. Spieltag die Tabellenführung übernahm, sie seitdem nicht mehr hergab. Besonders das Hinspiel gegen den späteren Zweiten JSG Aarbergen (3:1), mit dem sich der TuS am Ende einen Zweikampf um die Meisterschaft lieferte, ist Stern im Kopf geblieben. „Ein tolles Fußballspiel, viele Zuschauer vor Ort gewesen – so macht der Fußball Spaß“, war der Sieg im Spitzenspiel auch ein umso wichtigerer. Denn erst im April verloren die Kemeler beim SC Daisbach (1:2) ihr erstes Spiel – eine von insgesamt zwei Saisonniederlagen, die am Ende jedoch ohne verhängnisvolle Wirkung blieben.