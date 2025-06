Kemal Kuc bleibt Trainer. – Foto: SSVg Velbert 02

Kemal Kuc bleibt Trainer bei Union Nettetal Nach dem Abstieg aus der Oberliga steht Union vor einem Umbruch und Neuanfang in der Landesliga. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Oberliga Niederrhein Nettetal Kemal Kuc

Die Saison ist für Union Nettetal mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Hilden zu Ende gegangen. Für den Klassenverbleib reichte dies Ergebnis aber nicht mehr. Nach sieben Jahren in der Oberliga ist Union Nettetal im kommenden Jahr wieder Landesligist. Für den Neuaufbau bleibt derweil Kemal Kuc als Trainer in der Verantwortung. Abteilungsleiter Dirk Riether, der neue Sportliche Leiter Nico Zitzen und Kuc verständigten sich am vergangenen Montag auf eine weitere Zusammenarbeit für die kommenden zwei Jahre. Ursprünglich galt die Vereinbarung bis Sommer 2026.

„Wir sind hochzufrieden mit der Arbeit von Kemal. Er konnte in unserer schwierigen sportlichen Situation aber oft nicht so arbeiten, wie er wollte. Durch seine Professionalität, die Arbeit mit den Jungs, seinem Spielverständnis und wie er Fußball sieht, sind wir überzeugt, dass er der richtige Trainer für den Neuaufbau ist. Wir freuen uns, dass er zugesagt hat“, sagt Dirk Riether, der sich im Sommer nach 25 Jahren von seiner Aufgabe als Abteilungsleiter Fußball im Verein zurückzieht. Kuc hatte die Mannschaft zu Jahresbeginn als Nachfolger von Andreas Schwan tief in der Abstiegsregion übernommen. In 16 Liga-Spielen sammelte er fünf Siege und 18 Punkte – zu wenig für den Klassenverbleib. Trotzdem stabilisierte er die Mannschaft und erzielte insbesondere in der letzten Saisonphase bessere Ergebnisse.

Einige Veränderungen bei Nettetal Für die Landesliga steht der Kader jedoch vor einem Umbruch. Bereits acht Neuzugänge sind für die kommenden Spielzeit bekannt, weitere dürften folgen. Denn ein Großteil des Kaders gehört nach dem Abstieg künftig nicht mehr zum Verein. Unter anderem trennt sich Nettetal von Peer Winkens, Luca Dorsch, Torhüter Elvedin Kaltak, Drilon Istrefi und Maximilian Köhler. Weitere Abgänge stehen bevor. Nur ein Dutzend Spieler bleibt dem Verein erhalten, darunter jedoch Leistungsträger wie Florian Heise, Niklas Götte, Phillip Spickenbaum oder Kapitän Pascal Schellhammer. Riether ist bei derPerspektive für eine Rückkehr in die Oberliga allerdings realistisch. „Es wird schwierig, gleich im ersten Jahr aufzusteigen“, so der scheidende Abteilungsleiter.