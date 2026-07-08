Kelven Frees wird ein Roter Teufel von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FCK

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt seine Defensive: Vom Bundesligisten TSG Hoffenheim wechselt Innenverteidiger Kelven Frees auf Leihbasis in die Pfalz.

Der gebürtige Düsseldorfer absolvierte nahezu seine gesamte fußballerische Ausbildung bei Fortuna Düsseldorf, ehe er in der U19 nach Hoffenheim wechselte. Mit der TSG konnte er dann im Sommer 2024 sowohl die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren als auch den Sieg im DFB-Pokal der Junioren feiern. Im Jahr darauf trug der 2,02 große Innenverteidiger zum Aufstieg der Hoffenheimer U23 aus der Regionalliga Südwest in die 3. Liga bei.

„Wir konnten Kelven in vielen Gesprächen von unserem Weg überzeugen, hochtalentierten jungen Spielern eine Perspektive zu bieten, und freuen uns, dass er sich dafür entschieden hat, diesen gemeinsam mit uns zu gehen. Durch seine Größe, Kopfballstärke und Schnelligkeit bringt er bereits sehr gute Voraussetzungen mit. Wir sind zuversichtlich, dass er mit seinen Stärken eine Bereicherung für unseren bestehenden Kader sein kann und dass er hier alle Möglichkeiten vorfindet, sich sportlich und persönlich zu entwickeln“, beschreibt FCK-Sportdirektor Marcel Klos den Neuzugang.