Kelsterbachs Ire O'Connor pendelt zwischen Fußball und Gaelic Football Martin O'Connor spielt für den 1.FC Viktoria Kelsterbach in der KOL und pendelt am Wochenende nach Irland, um auf höchstem Niveau Gaelic Football zu spielen von Marius Martinez · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Martin O'Connor bei einem Gaelic Football Spiel für seinen Heimatverein Wexford FC. – Foto: Wexford FC Gaelic Football

Main-Taunus. Seit der Saison 2022/23 schnürt der gebürtige Ire Martin O'Connor für den 1. FC Viktoria Kelsterbach seine Fußballschuhe. Seine sportliche Heimat liegt jedoch in einer Sportart, die hierzulande kaum jemand kennt: Gaelic Football. "Eine der beliebtesten Sportarten des Landes", sagt O'Connor.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Auf den ersten Blick wirkt Gaelic Football wie eine Mischung aus Rugby, Fußball und Volleyball. Ein Team besteht aus 15 Spielern, O'Connor spielt in der Half-Backline, im Fußball mit einer Verteidigerposition vergleichbar. Gespielt wird auf einem fußballähnlichen Feld, das mit bis zu 145 Metern aber deutlich länger ist. Die Tore sind eine Mischung aus Fußball- und Rugbytoren. Ein Treffer ins Tor gibt drei Punkte, ein Treffer zwischen Querlatte und die nach oben verlängerten Pfosten gibt einen Punkt. Grundlegend muss ein Tor mit dem Fuß erzielt werden, in besonderen Ausnahmesituationen darf auch die Hand zur Torerzielung genutzt werden. Mit dem Ball in der Hand, beim sogenannten "Soloing", darf sich ein Spieler lediglich vier Schritte bewegen, sofern er nicht zwischendurch den Ball mit dem Fuß einmal hochhält.

Für Außenstehende mag dies kompliziert klingen, in Irland kennt diese Regeln jedes Kind. Auch für O'Connor begann die Liebe zu dieser Sportart bereits mit fünf Jahren. Zunächst spielte er für seinen Heimatclub Bunclody, dann für seinen Regionalclub Wexford und später für die Universitätsmannschaft Maynooth University Town, teilweise sogar für alle drei Teams gleichzeitig. Fußball spielte er ebenfalls bis zu seinem 18. Lebensjahr. Aus beruflichen Gründen nach Deutschland gekommen Seine berufliche Neuorientierung nach Deutschland brachte ihn zurück auf den Fußballplatz in Kelsterbach. Zunächst fiel es ihm schwer, seine physische Spielweise aus dem Gaelic Football auf den Fußballplatz zu übertragen. Mit der Zeit habe er aber seine Spielweise angepasst und mittlerweile sei sie zu seinem Markenzeichen geworden. Manchmal frustriere O'Connor allerdings immer noch, wie schnell im Fußball bei Körperkontakt zu Boden gegangen werde.

Obwohl er in der Anfangszeit in Deutschland mit dem Gaelic Football pausierte, konnte er nicht endgültig von seiner Sportart loslassen. Als sein ehemaliger Wexford-Coach ihm im vergangenen Jahr anbot, in die Mannschaft zurückzukehren und für die Spiele am Wochenende eingeflogen zu werden, willigte O'Connor ein. Um sich in Deutschland fit zu halten, spielt er für Kelsterbach Fußball und für die vor vier Jahren gegründete Gaelic Football-Abteilung von Eintracht Frankfurt. Das Niveau sei dort zwar nicht so hoch wie in Irland, doch das "Zusammensein und die Freude am Sport stehen im Vordergrund", sagt O'Connor. An den Wochenenden an denen Gaelic Football Spiele stattfinden reist er entweder Dienstags oder Freitags an und sitzt direkt nach dem Spiel am Sonntag wieder zurück im Flieger nach Deutschland. Für die Viktoria bedeute dies, dass sie in der Rückrunde, während der Gaelic Football Saison, auf ihren Spieler verzichten müssen, außer ein Spiel findet unter der Woche statt. Dass der Aufwand sich lohnt, zeigte sich im vergangenen Jahr. O'Connor durfte das erste Mal im größten Stadion Irlands, dem altehrwürdigen Croke Park, auf dem Rasen stehen. Im Allianz Football League Division 4 Finale gegen Limerick musste sich seine Mannschaft jedoch geschlagen geben. Hier seht ihr eine Zusammenfassung des Finals bei Youtube. Fehlende Professionalisierung Obwohl der Sport sich extremer Beliebtheit erfreut und national im Fernsehen ausgestrahlt wird, bleibt es ein Amateursport, der von der Gaelic Athletic Association (GAA) organisiert wird. "Das Besondere ist: Wir trainieren und spielen wie professionelle Athleten. Wir spielen vor ein paar Tausend Leuten jede Woche, aber wir werden nicht bezahlt. Wir machen es für die Liebe zum Spiel", sagt O'Connor. Transfers gebe es nicht, jeder Spieler sei nur berechtigt, für seinen Heimatverein aufzulaufen. Gerade das, mache den Sport jedoch so einzigartig, sagt O'Connor. Gegen eine Professionalisierung spricht für ihn: "Die finanziellen Unterschiede würden wachsen. Das würde dem widersprechen, wofür die GAA steht". Ganz ohne Unterstützung seien die Spieler jedoch nicht, merkt er an. "Reisekosten, Essen oder medizinische Versorgung" würden übernommen, aktuell auch für O'Connor selbst.

Vor seiner Verletzung absolvierte O'Connor in der Saison 2024/25 18 Spiele für die Viktoria in der Gruppenliga und schoss dabei zehn Tore und gab vier Assists. – Foto: Jörg Schulz (Archiv)