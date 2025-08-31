Kelsterbach verliert 2:4 gegen Eschborn

In einem ereignisreichen Spiel am fünften Spieltag der Saison 25/26 in der Kreisliga C verliert Kelsterbach II 2:4 (1:3) gegen den FSC Eschborn II.

Guter Beginn von Kelsterbach - aber nicht für lange

Trainer Kisa überraschte heute mit vier Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel vor einer Woche beim Sieg in Ruppertshain. So lief heute kein Spieler der ersten Mannschaft auf und es wurden statt Mohamed Asbahe und Bilal Taadou heute stattdessen Dzemal Ujkanovik (diesmal von Beginn an), Alex Baracu und Anas Mahria (LV) aufgeboten. Zudem gab erstmals in dieser Saison Torhüter Apostolos Tsikos sein Debüt, da die bisherige Nummer Eins Anas Chatrioui kurzfristig krankheitsbedingt fehlte.

Kelsterbach begann direkt mit aggressivem Angriffspressing, was sich in den ersten Minuten direkt bemerkbar machte. In der 2. Min wurde der Ball auf Höhe Mittellinie erobert und schnell nach vorne gespielt, wo Halil Ibrahim Kuzu an der linken Strafraumseite gefoult wurde.

In der 4. Min hatte Eschborn seine erste Chance, als ein Schuss von Ruhullah Mahbubi das Tor verfehlte (knapp drüber). In der 11. Min kam Kelsterbachs Sechser Rijad Sinanovic im Sechzehner Eschborns an den Ball, wo er unstrittig gefoult wurde. Der Gefoulte trat selbst an, verlud den Torwart Issam Majal und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 mit einem nach rechts gezielten Flachschuss.

Eschborn jedoch ließ sich nicht beirren und kam fünf Minuten später in der 17. Min zum Ausgleich nach einer Standardsituation. Der Freistoß von der linken Seite konnte von Torwart Apostolos Tsikos zwar stark pariert werden, aber der stark aufgelegte Neuner der Eschborner in Person von Kwadwo Poku Osafo war zur Stelle und staubte ab zum 1:1.

Eschborn dreht das Spiel - und übernimmt die Kontrolle

In der 19. Min wurde ein langer Ball auf die rechte Seite über die Kelsterbacher Verteidigung hinweggespielt auf Enes Bulut, woraufhin der Eschborner Stürmer vom rechten Strafraumeck zum Schuss ansetzte. Torwart Apostolos Tsikos war zwar noch mit einer Hand dran, konnte den Einschlag im linken oberen Eck zum 1:2 aber nicht mehr verhindern.

In der 33. Min machte Enes Bulut sein zweites Tor, als dieser zentral freigespielt wurde und überlegt zum 3:1 für die Eschborner traf.

Kelsterbach steigert sich in 2. Hälfte - aber Eschborn hält Vorsprung bis Ende

Kelsterbach-Trainer Turgay Kisa reagierte auf den Zwei-Tore-Rückstand mit mehreren Wechseln und brachte u. a. Innenverteidiger Moussa Allouch, Zehner Hasan Kaya und Stürmer Artem Kurov.

Zunächst jedoch trafen die Eschborner erneut in der 65. Min zum 4:1 erneut nach einem Standard. Nach einer Ecke von der rechten Seite kam Amanullah Mahbubi am linken Strafraumeck an den Ball und schlenzte diesen halbhoch ins rechte Torwarteck.

Trotz dieses Rückschlags jedoch machten sich die Wechsel der Kelsterbacher dennoch bezahlt, da man jetzt viel mehr Gefahr ausstrahlte als zuvor und wesentlich kompakter defensiv stand.

In der 68. Min kam es zu einer Riesenchance: es wurde schnell vertikal nach vorn gespielt, wo Artem Kurov den Ball nach außen weiterleitete auf Hasan Kaya, welche zentral ablegte auf Florian Reinhardt, welcher jedoch am herauskommenden Torhüter der Eschborner scheiterte.

In der 69. Min hielt Apostolos Tsikos stark nach einem harten Schuss von Eschborns Enes Bulut, fünf Minuten später hielt Tsikos erneut stark, als er eine scharfe Hereingabe im rechten Toreck parierte.

In der 77. Min ging eine gefährliche Direktabnahme Hasan Kayas knapp am langen Pfosten der Eschborner vorbei, eine Minute später in der 78. Min schoss Artem Kurov knapp übers Tor.

In der 81. Min verfehlte Halil Ibrahim Kuzu nach einer starken Einzelaktion einen Distanzschuss knapp über den rechten Winkel.

Die Drangphase der Kelsterbacher wurde in der 82. Min belohnt, als Artem Kurov doch noch zum verdienten 2:4 aus Sicht Kelsterbachs traf. Der Ball wurde nach einer starken Pass-Kombination von der linken Seite in die Mitte gespielt, wo der Ukrainer sicher abschloss.

Ab der 85. Min spielte Eschborn nur noch mit zehn Mann, da Filip Nikolic nach einem Zweikampf am Mittelkreis unglücklich aufkam und sich schwerer verletzte, man jedoch leider schon alle fünf möglichen Wechsel vollzogen hatte.

In der 90. Min wurde noch ein Abschluss Halil Ibrahim Kuzus ins linke untere Torwarteck pariert und in der 95. Min verfehlte Mihai Alexandru Baracu einen freien Kopfball aus knapp fünf Metern knapp ins Tor-Aus.

Was auffiel

Kelsterbach zeigt Moral

Trotz dem Rückstand gab sich die Mnnschaft von Trainer Kisa nicht auf und glaubte bis zum Schluss an den Ausgleich. Vor allem in der Schlussphase, als man in Überzahl spielte, entwickelte man enorme Torgefahr - leider vergebens.

Moussa Allouch mit starkem Spiel

Als der Innenverteidiger-Routiner zur 2. Hälfte reinkam, stabilisierte er die Defensive merklich und war mit seinem guten Auge und starkem Stellungsspiel den Gegnern stets einen Schritt voraus. Auch mit etlichen starken Aktionen, wo er als letzter Mann den Ball souverän und abgeklärt stets zum gut postierten Mitspieler weiterleitete und so brenzlige Situationen bereinigte.

Rijad Sinanovic als sicherer Elfmeterschütze

Der Sechser verwandelte bereits nach dem Strafstoß im Testspiel gegen Kelkheim in der Saisonvorbereitung zum zweiten Mal sicher und hat somit eine Elferquote von 100% in Pflichtspielen in dieser Saison (2/2).

Chancenwucher verhindert mehr

Die schlechte Chancenverwertung zieht sich wie ein roter Faden durch die noch junge Saison. Es waren genug Möglichkeiten da, um mindestens den Ausgleich zum 4:4 zu erzielen. Zudem tat sich das Team vor allem im Aufbau etwas schwer, auch bedingt durch das hohe Anlaufen der Eschborner, bei welchen jedoch viele Räume hinter der ersten Linie ungenutzt blieben.

Kelsterbach holt alle Punkte auswärts - lässt zuhause aber Federn

In den bisher fünf gespielten Partien zeigte sich Kelsterbach vor allem auswärtsstark. Auf fremdem Geläuf gewann man alle seine Partien, während man zuhause zwei von drei Partien verlor - hier herrscht Verbesserungsbedarf.