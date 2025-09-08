Kelsterbach dreht spannendes Spiel gegen Hofheim

Im Vergleich zur 2:4-Niederlage gegen FSC Eschborn II vergangene Woche veränderte sich die Anfangsformation auf gleich fünf Positionen. Shahryan Kabir machte sein zweites Spiel von Beginn an als Stürmer, zudem debütierten Cihan Kacan (ZOM) sowie Paul Gläser in der Innenverteidigung (alle 1. Mannschaft). Salih Chamtsio machte nach längerer Zeit mal wieder sein erstes Spiel in dieser Spielzeit auf der Torhüterposition, während Paul Zieres auf seine Stamm-Innenverteidigerposition zurückkehrte.

Kelsterbach begann mit starkem Pressing und setzte die Hausherren früh unter Druck. Dies resultierte in einer Vielzahl gefährlicher Abschlüsse in Person von Shahryan Kabir (2. & 5. Min), Florian Reinhardt (3. Min, vom Torwart gehalten). Hofheim allerdings hätte auch in der 7. Min in Führung gehen können, als eine hundertprozentige fahrlässig am Fünfmeterraum liegen gelassen wurde, wo man zentral frei zum Abschluss kam, der Ball aber knapp vorbeiging.

Wenig später in der 13. Min machte man es besser, als der Ball über kurze schnelle Pässe auf der rechten Spielfeldseite hinter die Kette der Kelsterbacher gespielt wurde und man eine scharfe Hereingabe in die Mitte brachte, wo Kelsterbachs Sechser Rijad Sinanovic den Ball unglücklich ins eigene Netz zum 1:0 für die Hofheimer beförderte. Zwei Minuten später in der 15. Min parierte Kelsterbach-Torwart Salih Chamtsio nochmal stark nach einer Direktabnahme Hofheims.

Kelsterbach macht weiter Druck - macht die Chancen aber nicht rein

In der Folge hatte Kelsterbach einige hochkarätige Großchancen, die man aber nicht in Tore ummünzen konnte. In der 29. Min hatte Flügelflitzer Shahryan Kabir eine Riesenchance, als dieser nach steilem Ball in die Spitze frei durch war und allein aufs Hofheimer Tor zulief. Der starke Hofheimer Torhüter Leon Vorderstemann parierte seinen flachen Schuss in die kurze Ecke aber.

In der 36. Min rauschte Rechtsverteidiger Alessandro Lauria knapp an einer von Cihan Kacan scharf getretenen Ecke vorbei, eine Minute später in der 37. Min kam Kelsterbachs Innenverteidiger Paul Zieres nach einem Getümmel im Strafraum infolge der nächsten Ecke an den Ball und schoss diesen hart mittig, welcher ebenfalls stark von Hofheims Torwart pariert wurde.

Kelsterbach bringt Verstärkung von der Bank - und wird belohnt

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm Trainer Kisa rechten Flügel Florian Reinhardt zunächst raus und brachte für diesen Artem Kurov, kurze Zeit später kam Dzemal Ujkanovik für Mihai Alexandru Baracu. Beide fügten sich sofort gut ein und brachten ein neues Element ins variable Offensivspiel der Kelsterbacher.

Nachdem ein sehenswerter Distanzschuss in der 55. Min von Rijad Sinanovic knapp über dem linken Querbalken vorbeiging, traf sieben Minuten später in der 62. Min Shahryan Kabir zum hochverdienten 1:1-Ausgleich, als dieser von Dzemal Ujkanovic wieder steil in die Spitze geschickt wurde, einen Gegner aussteigen ließ und mit Tempo wieder allein aufs Hofheimer Tor zulief. Diesmal allerdings verwandelte er mit einem halbhohen Schuss in die kurze Ecke und ließ dem Hofheimer Torwart keine Abwehrchance.

Lediglich drei Minuten später in der 65. Min kam Halil Ibrahim Kuzu auf der rechten Seite an den Ball und legte auf den zentral postierten Stürmer Artem Kurov ab, welcher zur 2:1 Führung für Kelsterbach verwandelte, womit man die Partie nach 0:1 Rückstand erfolgreich gedreht hatte.

Zum Leidwesen der Kelsterbacher allerdings kam Hofheim nur circa zwei Minuten später in der 67. Min zum 2:2-Ausgleich, als der Ball von der rechten Seite in die Mitte geflankt wurde, wo der eingewechselte Louis Bethe nach Annahme mit der Brust mittig verwandelte und Kelsterbach-Torwart Chamtsio ohne jede Abwehrchance ließ.

Kelsterbach trifft in spannender Schlussphase - und bringt Sieg über die Zeit

In der 82. Min setzte Standardexperte Cihan Kacan aus mittig aus circa 25 Metern zum Freistoß an und trat diesen an den Innenpfosten, wo der Ball vom Rücken des Hofheimer Schlussmanns über die Torlinie trudelte und letztlich vom eingewechselten Enes Jusufovic zum 3:2 über die Linie gedrückt wurde.

Nach dem Tor fing Hofheim nochmal an zu drücken, Kelsterbachs Defensive behielt in einer hitzigen Schlussphase jedoch einen kühlen Kopf und brachte den Sieg letztendlich nach Hause.

Was auffiel

Starke Moral und ebenso starke Teamleistung

Man hat von Anfang an gesehen, dass jeder einzelne Spieler, sowohl in der Startelf, als auch von der Bank kommend einen starken Beitrag zum Teamerfolg geleistet und alles auf dem Platz gegeben hat. So ließ man sich auch vom zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand nicht beirren, hielt am eigenen Matchplan fest und machte einfach weiter.

Ebenso ließ man sich nicht von den vielen vergebenen Chancen verrückt machen und blieb geduldig im Wissen um die eigene Stärke, stets Chancen herausspielen zu können. Darauf lässt sich aufbauen.

Knappe Führung über die Zeit bringen - starke Defensive in Schlüsselmomenten

Was auch wichtig werden kann für die kommenden Spiele ist, dass man auch in engen Situationen, wo viel auf dem Spiel steht, dennoch die Nerven behält und sich nicht aus dem Konzept bringen lässt, was vor allem in der Schlussphase deutlich wurde, als man trotz enormem minutenlangem Gegnerdruck dem standhielt und es schaffte, dass Hofheim nicht mehr zu klaren Torchancen kam.