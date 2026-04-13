Kelmendi schießt SV Lohhof auf den Relegationsplatz

Relegation rückt wieder näher: Trainer Sebastian Reger möchte sich möglichst mit dem Aufstieg in die Bezirksliga vom SV Lohhof verabschieden. – Foto: Dieter Michalek

Der SVL gewinnt das intensive Duell bei Olympiadorf mit 2:1. Lirim Kelmendi trifft sechs Minuten vor Schluss zum Sieg.

Es ist eine sportliche Höchstleistung, die Maximilian Fuchs da erbringt – jedoch nicht etwa in diesem Spitzenspiel der Kreisliga 1 seines SV Lohhof beim SV Olympiadorf München, sondern nach dem Schlusspfiff. Denn da gibt der Routinier den Einpeitscher und intoniert den Siegesjubel seiner Kollegen – mit einer Stimmgewalt, dass man fürchten muss, er kippe gleich um.

Ich bin ein Stürmer, der gerne aufs Tor schießt. Aber in diesem Spiel hatte ich keinen einzigen Torschuss.

Luan da Costa Barros (Spielertrainer SV Lohhof)

So sehr sich Fuchs im Lohhofer Spielerkreis verausgabt, so nimmermüde haben seine Mitspieler und er zuvor auch auf dem Rasen geackert. „Es war kein schönes Spiel, aber ein sehr intensives“, sagt SVL-Trainer Sebastian Reger über das Duell der zwei ärgsten Verfolger von Tabellenführer Türk Sport Garching. Und am Ende dieser umkämpften Partie – was wiederum der Grund für die Fuchs’schen Siegesgesänge ist – steht ein 2:1-Erfolg für die Gäste.

„Wenn es am Schluss 1:1 ausgeht, können sich beide Seiten nicht beschweren“, urteilt Sebastian Reger, der die Lohhofer zusammen mit Spielertrainer Luan da Costa Barros betreut. Doch weil ihre Mannschaft wenige Minuten vor dem Ende noch den Lucky Punch landet, holt sie drei Punkte, zieht in der Tabelle an den Münchnern vorbei und liegt nun als Zweiter auf dem Relegationsplatz.

Insofern sind die Chancen gestiegen, dass sich Reger und da Costa Barros mit dem ersehnten Aufstieg von ihren Ämtern verabschieden können. Dass die beiden zum Saisonende aufhören werden, ist schon seit Längerem bekannt. Nun hat der Club kürzlich ihren Nachfolger vorgestellt – nämlich den 48-jährigen Franco Simon, der zuletzt beim SV Waldperlach tätig war.

„Ich hoffe schon, dass das dem einen oder anderen Spieler noch mal einen Push gibt“, sagt Sebastian Reger über die Trainerpersonalie. Zuletzt war davon jedoch nichts zu sehen, als die Lohhofer überraschend beim TSV Allach strauchelten und 3:4 verloren. Eine Woche später im Spitzenspiel bei Olympiadorf zeigen sie nun jedoch ein gänzlich anderes Gesicht, wobei dem SVL in diesem Topduell ein echter Blitzstart glückt.

So hat der Sekundenzeiger auf der Stadionuhr noch keine zwei Runden gedreht, als der Ball schon im Netz der Platzherren liegt. Dorthin befördert hat ihn Thomas Mitsakos, der nach einem Ballgewinn der Gäste frei vor dem Torwart die Nerven behalten hat. Sein 1:0 hält bis zur 24. Minute, in der der Ex-Heimstettner Mert Yildiz nach einer schönen Kombination den Ausgleich für die Münchner markiert.

Abgesehen von den zwei Treffern und einer weiteren Möglichkeit für Olympiadorf bleiben Torchancen jedoch Mangelware. „Es hat sich viel zwischen den beiden Sechzehnern abgespielt“, berichtet Reger. Oder wie es sein Kompagnon Luan da Costa Barros formuliert: „Ich bin ein Stürmer, der gerne aufs Tor schießt. Aber in diesem Spiel hatte ich keinen einzigen Torschuss.“

Daran ändert sich auch nach dem Wechsel wenig. Und so rechnet alles bereits mit einem Unentschieden, als sechs Minuten vor Ende eine Flanke in den Strafraum der Platzherren segelt – punktgenau zu Lirim Kelmendi, der blitzschnell schaltet und das Spielgerät über die Torlinie schickt. Mit seinem 2:1-Siegtor beschert der 30-Jährige seinen Lohhofern nicht nur einen eminent wichtigen Dreier im Aufstiegskampf. Sondern dieser Erfolg fordert seinen Teamkollegen auch zu jenem Jubel in Megafonlautstärke heraus, den Maximilian Fuchs aber glücklicherweise verletzungsfrei übersteht. (ps)

SV Olympiadorf München – SV Lohhof 1:2 (1:1) SVL: M. Suck, D’Avanzo, Kelmendi, Mitsakos (90.+1 Stötzel), Plavsic (76. D. Suck), da Costa Barros, Handra, Ismailoglu, Sekiraqa (76. Fuchs), Böck (74. Sabani), Misini (90.+4 Scheuerer). Tore: 0:1 Mitsakos (2.), 1:1 Yildiz (24.), 1:2 Kelmendi (85.). Schiedsrichter: Fabian Gebhardt (FT München Gern) Zuschauer: 80.