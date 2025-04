Beide Mannschaften spielen ein gebrachte Saison. Lüstringen hat mittlerweile rekordverdächtige 129 Gegentore auf dem Konto, kein Team der Liga kommt auch nur im Ansatz an diese Marke. Zudem wartet der SC weiterhin auf den ersten Sieg. Mit nur einem Punkt bereitet der Verein sich bereits auf den Gang in die Kreisliga vor. Nicht ganz so dramatisch, aber dennoch recht aussichtslos siegt es bei Vorletzten SV Eintracht Neuenkirchen aus. Zwar ist der Abstand aufs rettende Ufer mit sechszehn erzielten Punkten groß, eine Siegesserie könnte dennoch das schier Unmögliche möglich machen.